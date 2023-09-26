Залужный – генералу Милли: Продолжаем двигаться вперед 1 26.09.2023, 20:20

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Украинские воины не допустили потери ни одной позиции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел итоговый телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, который оставляет эту должность. Об этом Залужный 26 сентября сообщил в Telegram.

Участие в разговоре также принимал преемник Милли в этой должности, американский генерал Чарльз Браун.

«Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед», – рассказал Залужный.

Главнокомандующий отметил, что также рассказал своим американским коллегам об основных потребностях украинской армии – средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы.

«Договорились продолжать работу по усилению Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией», – резюмировал он.

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