В Мозыре 16-летний парень на Nissan пытался скрыться от ГАИ

В Мозыре 16-летний парень на Nissan пытался скрыться от ГАИ1
- 26.09.2023, 20:35
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В ходе погони несовершеннолетний не справился с управлением.
Несовершеннолетний житель Мозыря пытался на автомобиле скрыться от сотрудников ГАИ и устроил серьезную аварию, сообщает телеканал «Мозырь».
Инцидент произошел ночью 24 сентября. Сообщается, что 16-летний парень ехал за рулем Nissan, не выполнил требование сотрудника органов внутренних дел об остановке и начал скрываться.
В ходе погони несовершеннолетний не справился с управлением, выехал за пределы дороги и влетел в пункт приема вторсырья на улице Советской.
В результате ДТП подросток не пострадал, а вот автомобиль получил серьезные механические повреждения. По предварительной информации, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Сейчас проводится проверка, будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», — сообщает телеканал.