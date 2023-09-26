Зеленский: Есть хорошие и громкие детали по уничтожению штабов и логистики оккупантов
- 26.09.2023, 20:47
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Президент Украины провел заседание ставки верховного главнокомандующего.
Есть «хорошие, громкие детали» по уничтожению логистики и штабов российских оккупантов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, рассказал он в вечернем видеообращении.
«Провел сегодня Ставку. Несколько основных вопросов. Первое – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важны доклады по востоку, югу, а также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Благодарю всех отличившихся украинских воинов!», – сказал президент.
По его словам, вторым из главных вопросов было обеспечение снарядами: снабжение партнерами, поиск новых возможностей в мире и постепенное увеличение объемов украинского производства.
Кроме докладов на Ставке, было отдельное совещание с Министерством стратегической промышленности, сообщил президент
Также на заседании был «отдельный содержательный доклад» украинской разведки по ситуации в российском военно-промышленном комплексе, отметил Зеленский.
«Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли», – сказал он.
Президент заявил, что санкций против РФ недостаточно и анонсировал, что их будет больше.
Также он сообщил, что украинских действий против государства-террориста России будет больше.
«Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России», – отметил Зеленский.