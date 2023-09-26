WhatsApp не будет работать в устаревших смартфонах белорусов 26.09.2023, 20:55

Мессенджер будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше.

На официальном сайте мессенджера WhatsApp объявлено, что с 24 октября 2023 года будет прекращена поддержка на устаревших версиях ОС Android.

Сообщается, что, будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше. Владельцам устаревших смартфонов (а такие есть и у белорусов) объяснили, что прежде чем прекратится поддержка их операционной системы, они получат соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp.

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