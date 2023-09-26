ВСУ имеют успехи на юге от Бахмута
- 26.09.2023, 21:01
Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс «Кредо-М1».
Украинские военные продолжают продвижение на юге от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают вражеские комплексы радиоразведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
«На южном фланге мы в дальнейшем продолжаем наступательную операцию, в частности имеем успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одаровки и Ивановского», - говорится в сообщении.
По его словам, военные продолжают выбивать противника, под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах. В целом враг 580 раз открывал огонь по украинским защитникам на этом направлении, четыре раза использовал авиацию, состоялось 12 боевых столкновений.