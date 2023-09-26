ВСУ имеют успехи на юге от Бахмута 26.09.2023, 21:01

Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс «Кредо-М1».

Украинские военные продолжают продвижение на юге от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают вражеские комплексы радиоразведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

«На южном фланге мы в дальнейшем продолжаем наступательную операцию, в частности имеем успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одаровки и Ивановского», - говорится в сообщении.

По его словам, военные продолжают выбивать противника, под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах. В целом враг 580 раз открывал огонь по украинским защитникам на этом направлении, четыре раза использовал авиацию, состоялось 12 боевых столкновений.

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