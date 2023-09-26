закрыть
26 сентября 2023, вторник, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ имеют успехи на юге от Бахмута

  • 26.09.2023, 21:01
ВСУ имеют успехи на юге от Бахмута

Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс «Кредо-М1».

Украинские военные продолжают продвижение на юге от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают вражеские комплексы радиоразведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

«На южном фланге мы в дальнейшем продолжаем наступательную операцию, в частности имеем успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одаровки и Ивановского», - говорится в сообщении.

По его словам, военные продолжают выбивать противника, под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах. В целом враг 580 раз открывал огонь по украинским защитникам на этом направлении, четыре раза использовал авиацию, состоялось 12 боевых столкновений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид