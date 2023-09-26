Ученые предположили формирование нового суперконтинента 26.09.2023, 21:27

Но случится это очень нескоро.

Ученые заявили о том, что на Земле возможно формирование нового суперконтинента, которое уничтожит людей и других млекопитающих. Но случится это через 250 миллионов лет, сообщает The Guardian.

Массовое вымирание будет вызвано в основном воздействием жары из-за массовых извержений вулканов. Это приведет к тому, что концентрация углекислого газа вырастет в два раза по сравнению с нынешними уровнями. Кроме того, стареющее Солнце будет облучать Землю большим количеством радиации, а в тропиках появятся пустыни.

По словам ученых, в далеком будущем все существующие континенты сольются в один, он уже получил название Пангея Ультима. В своем исследовании они попытались смоделировать то, насколько экстремальным может стать климат в результате подобной перестройки нашей планеты.

Это моделирование показало, что после появления нового суперконтинента экстремальные температуры на планете будут более резкими, на побережье будет более влажно, чем сейчас, а в обширных внутренних пустынях будет более засушливо. В новом мире температура поднимается на 15 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня, а на суше этот скачек может составить 30 градусов Цельсия. В результате мир погрузится в экстремальную жару, которую переживал 250 миллионов лет назад в пермско-триасовый период. Тогда вымерло 90% видов живых существ на Земле.

Появление млекопитающих может считаться величайшим эволюционным успехом в мире, но их способность адаптироваться к жаре может оказаться слишком медленной. К млекопитающим относятся и люди, которые живут на Земле относительно непродолжительное время.

Гоминиды появились около шести миллионов лет назад, когда мир был гораздо прохладнее, чем в период динозавров. Хотя люди развиваются гораздо быстрее других животных, наш вид может столкнуться с огромными проблемами, даже если сможет выжить в массовом вымирании, связанном с формированием Пангея Ультима.

Кроме прямого воздействия обжигающей жары, возникнут проблемы с продовольствием из-за гибели растительности. Большинство растений испытают стресс при температуре около 40 градусов Цельсия и погибнут при 60 градусах.

Ведущий автор статьи Александр Фарнсворт из Бристольского университета заявил, что перспектива еще одного вымирания, в том числе и человечества, стала отрезвляющим напоминанием о быстротечности жизни.

«Окружающая среда Земли очень изменчива. Людям очень повезло с тем, что мы имеем сейчас, и нам не следует вытеснять нашу окружающую среду за рамки более прохладного климата, в котором мы развивались. Мы — доминирующий вид, но Земля и ее климат решают, как долго это продлится. Что будет дальше, можно только догадываться. Доминирующим видом может оказаться нечто совершенно новое», — сказал он.

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