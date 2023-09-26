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ВСУ пошли в наступление в Запорожской области

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  • 26.09.2023, 21:28
  • 2,656
ВСУ пошли в наступление в Запорожской области

Оккупационные власти в панике.

Украинские войска пошли в наступление в Запорожской области, сообщил в телеграм-канале член главного совета российской оккупационной администрации региона Владимир Рогов.

«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал он.

Украинская армия атаковала российские позиции большим числом бронетехники, а также несколькими группами военнослужащих, составляющих до четырех рот. Численность роты на Украине — 80-200 военнослужащих. «Идут тяжелые ожесточенные бои», — заявил Рогов.

«Поперли. Много», — написал «сенатор» от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

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