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Украинские бойцы дроном уничтожили новейший российский танк Т-72Б3М на Луганщине

  • 26.09.2023, 21:36
Украинские бойцы дроном уничтожили новейший российский танк Т-72Б3М на Луганщине

Видеофакт.

Около населенного пункта Краснопоповка в Луганской области наши воины украинским дроном поразили российский танк Т-72Б3М образца 2022 года. Техника получила удар в уязвимое место между корпусом и башней, в результате чего танк выгорел дотла.

Как сообщает Цензор.НЕТ.

Эти машины разработаны как более массовая и экономичная альтернатива основному танку Т-90А. Интересно, что именно Т-72 возглавляют список потерь армии РФ среди танков с начала полномасштабного вторжения оккупантов. Также примечательно, что за текущий сентябрь 23% потерь приходятся на новые «непобедимые» Т-90.

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