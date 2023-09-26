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Что будет с беспошлинными лимитами на товары из-за границы

  • 26.09.2023, 21:47
  • 2,304
Что будет с беспошлинными лимитами на товары из-за границы

Изменения вступят в силу 1 октября.

С 1 октября в Беларуси не будут снижать лимиты на товары из-за границы, сообщили в Минэкономики. Такое решение принято на уровне Евразийского экономического союза.

Сейчас в Беларуси нормы ввоза товаров для личного пользования, ввозимых наземным транспортом, установлены на сумму, эквивалентную 1000 евро, а по весу не более 31 килограмма. Беспошлинные нормы по посылкам из-за границы — 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль. Эти лимиты приняты на уровне ЕАЭС с апреля 2022 года.

Сейчас в очередной раз принято решение продлить действие этих норм.

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