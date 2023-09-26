США поставили на вооружение первые четыре прототипа лазерной системы ПВО 2 26.09.2023, 22:02

2,600

Они установлены на бронетранспортере Striker.

Армия США получила первые четыре передовых прототипа лазерных систем противовоздушной обороны под названием DE M-SHORAD, которые были установлены на бронетранспортере Striker. Об этом сообщило издание Defence-Blog.

Система DE M-SHORAD, сокращенно, означает маневренная система противовоздушной обороны малой дальности, использующая направленную энергию, предназначена для выявления и уничтожения различных типов воздушных целей, включая дроны, ракеты, снаряды, вертолеты и самолеты. Она работает с помощью лазерных лучей, движущихся со скоростью света, что позволяет быстро и точно поразить воздушные цели, при этом стоимость каждого выстрела значительно меньше стоимости боеприпасов, поскольку используется энергия.

Первые четыре действующих прототипа с мощностью 50 киловатт были получены 4-м батальоном 60-го артиллерийского полка ПВО, расположенного в Форт-Силле. Отмечено, что еще в прошлом году армейские экипажи прошли интенсивную подготовку использования этих прототипов с помощью специальных тренажеров и использовали виртуальные сценарии, чтобы моделировать боевые ситуации.

Полковник Гутьеррес выразил мнение, что новые высокоэнергетические лазерные системы изменят динамику на современном поле боя и станут ключевым элементом интегрированной противовоздушной обороны для маневренных дивизий и бригад.

Эти прототипы позволят армии США проводить коллективные тренировки и оценить их эффективность. Планируется, что в 2024 году эти системы будут использоваться для активных тренировок в сотрудничестве с Командованием испытаний и оценки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».