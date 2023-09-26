Лукашисты задержали бывшего преподавателя БГУИР 2 26.09.2023, 22:11

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Он был администратором чата вуза.

Задержан экс-преподаватель Белорусского университета информатики и радиоэлектроники, который администрировал чат вуза, сообщил телеграм-канал силовиков.

В «покаянном» видео парня заставили сказать, что он действующий администратор чата БГУИР и оставил в различных телеграм-группах 15 тысяч сообщений, направленных на «поддержку протестных настроений».

По словам экс-преподавателя, на митинги он ни разу не выходил. «Мои сообщения удалены несколько месяцев назад, однако это не помогло мне избежать задержания», — принудили его сказать силовики.

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