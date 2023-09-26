В Витебске в конце сентября расцвели розы 26.09.2023, 22:29

Второй раз в году.

Несмотря на то, что на календаре уже третья декада сентября, в Витебске цветут розы, они распустились второй раз в году. А сегодня был побит температурный рекорд.

На Московском проспекте неподалеку от поликлиники №3 корреспондент «ННВ» обнаружил цветущий розовый куст.

Атмосферный воздух в Витебске 22 сентября прогрелся до температуры +24,9 °C, в результате почти на градус был побит суточный рекорд максимума температуры, установленный в 2018 году.

Фактическая температура сентября в областном центре по итогу 21 суток по данным наблюдений составила +16,0 °C. Это заметно выше нормы для этого месяца — отклонение +2,8 градуса.

Розы в сентябре цвели в Витебске и в 2007 году, это явление можно было наблюдать в сквере на площади Победы, который тогда еще существовал. А в 2019 году в начале осени в самом северном областном центре Беларуси зацвела сирень.

По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится на выходных, в субботу в Витебске ожидается до +25 °C тепла, а по Витебской области местами до +28 °C. В воскресенье будет на пару градусов прохладнее.

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