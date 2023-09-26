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Зеленский назначил легенду украинского футбола Шевченко своим внештатным советником

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  • 26.09.2023, 22:38
Зеленский назначил легенду украинского футбола Шевченко своим внештатным советником
Андрей Шевченко

Он был игроком известных европейских клубов.

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить легенду украинского футбола Андрея Шевченко внештатным советником.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)», - сказано в документе.

Напомним, что Андрей Шевченко — один из самых известных футболистов в истории Украины.

Он был игроком «Милана» и «Челси» - известных европейских клубов. Шевченко несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы.

Также украинский спортсмен является обладателем «Золотого мяча» и становился лучшим нападающим УЕФА в 2006 году.

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