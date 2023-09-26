Зеленский назначил легенду украинского футбола Шевченко своим внештатным советником

Зеленский назначил легенду украинского футбола Шевченко своим внештатным советником1
- 26.09.2023, 22:38
Он был игроком известных европейских клубов.
Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить легенду украинского футбола Андрея Шевченко внештатным советником.
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)», - сказано в документе.
Напомним, что Андрей Шевченко — один из самых известных футболистов в истории Украины.
Он был игроком «Милана» и «Челси» - известных европейских клубов. Шевченко несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы.
Также украинский спортсмен является обладателем «Золотого мяча» и становился лучшим нападающим УЕФА в 2006 году.