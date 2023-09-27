В Беларуси штрафуют за кормление голубей? 27.09.2023, 0:59

Странное объявление заметили минчане.

Сразу два читателя прислали Onliner фото из минского микрорайона Малиновка. Рядом с 5-й поликлиникой появилась табличка с предупреждением: кормить птиц запрещено, иначе штраф 20 базовых. «С каких это пор в Беларуси штрафуют за кормление голубей на улице?» — такой вопрос направил читатель в редакцию.

В настоящее время размер базовой величины составляет 37 рублей. Соответственно, в объявлении говорится о штрафе размером до 740 рублей.

Рядом то и дело ходят голуби, явно их чем-то привлекает это место. Неужели в Беларуси и правда можно получить реальный штраф за их кормление?

Нынешней весной в телеграм-канале «ЖКХ Минск Официально» разбирали вопрос: «Что делать, если соседи кормят из окна птиц, тем самым загрязняя двор? Предусмотрено ли за это наказание?»

Вот как ответили в ЖКХ: «[...] граждане обязаны содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая подсобные, балконы и лоджии, не сорить в кабинах лифтов, вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории. Нарушение Правил [...] влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — от 30 до 60 базовых величин».

Юрист Иван Райкевич говорит, что получить штраф все равно можно при определенных обстоятельствах:

«Все не так страшно, и за кормление птичек никто вам штраф не выпишет, если делать это разумно.

Предполагаю, при составлении текста на табличке руководствовались п. 4 ст. 22.12 КоАП — именно в этом пункте прописан штраф до 20 базовых величин, который можно получить при нарушении п. 7.5 правил пользования жилыми помещениями. В п. 7.5 говорится следующее: „Граждане обязаны содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая подсобные, балконы и лоджии, не сорить в кабинах лифтов, вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории“.

Хотя раз табличка находится на территории поликлиники, необходимо применять ст. 16.44 КоАП Республики Беларусь, этой статьей предусмотрен штраф до 1110 белорусских рублей. И он предусмотрен не за факт кормления птицы, а за загрязнение территорий.

Исходя из содержания нормы права, можно сделать вывод: если вы будете выбрасывать во двор хлеб, семечки и прочее в надежде, что птицы склюют, — есть риск получить штраф.

Но если вы будете кормить птицу путем размещения пищи в кормушках, ни о каком штрафе не может идти и речи.

Добавлю, что если выбрасываете мусор из окна автомобиля или ж/д транспорта, за это можно получить штраф от 37 до 74 белорусских рублей. Если выбрасываете мусор в лесу — штраф до 370 белорусских рублей. Будете выбрасывать мусор в воду — штраф до 740 белорусских рублей».

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