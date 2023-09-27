Главарь боевиков «ДНР» Ходаковский попал под удар HIMARS и едва не погиб 1 27.09.2023, 7:49

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Появились кадры последствий обстрела.

Полевой командир так называемой «ДНР», российский коллаборант Александр Ходаковский едва не погиб, попав под обстрел реактивной системы залпового огня HIMARS.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, публикуя видео с последствиями ракетного залпа: его машина получила серьезные повреждения и вся посечена осколками, передает dialog.ua.

Стекла автомобиля потрескались и вылетели от взрывной волны. Ходаковский утверждает, что от гибели его спасло изменение траектории ракеты, которая приземлилась в нескольких метрах от его авто.

На опубликованных кадрах две сильно поврежденных машины, а также две воронки, расположенных в нескольких метрах друг от друга.

Ходаковский заявляет, что ракетных прилетов было два.

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