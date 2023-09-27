Главарь боевиков «ДНР» Ходаковский попал под удар HIMARS и едва не погиб

Главарь боевиков «ДНР» Ходаковский попал под удар HIMARS и едва не погиб1
- 27.09.2023, 7:49
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Появились кадры последствий обстрела.
Полевой командир так называемой «ДНР», российский коллаборант Александр Ходаковский едва не погиб, попав под обстрел реактивной системы залпового огня HIMARS.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, публикуя видео с последствиями ракетного залпа: его машина получила серьезные повреждения и вся посечена осколками, передает dialog.ua.
Стекла автомобиля потрескались и вылетели от взрывной волны. Ходаковский утверждает, что от гибели его спасло изменение траектории ракеты, которая приземлилась в нескольких метрах от его авто.
На опубликованных кадрах две сильно поврежденных машины, а также две воронки, расположенных в нескольких метрах друг от друга.
Ходаковский заявляет, что ракетных прилетов было два.