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Главарь боевиков «ДНР» Ходаковский попал под удар HIMARS и едва не погиб

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  • 27.09.2023, 7:49
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Главарь боевиков «ДНР» Ходаковский попал под удар HIMARS и едва не погиб

Появились кадры последствий обстрела.

Полевой командир так называемой «ДНР», российский коллаборант Александр Ходаковский едва не погиб, попав под обстрел реактивной системы залпового огня HIMARS.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, публикуя видео с последствиями ракетного залпа: его машина получила серьезные повреждения и вся посечена осколками, передает dialog.ua.

Стекла автомобиля потрескались и вылетели от взрывной волны. Ходаковский утверждает, что от гибели его спасло изменение траектории ракеты, которая приземлилась в нескольких метрах от его авто.

На опубликованных кадрах две сильно поврежденных машины, а также две воронки, расположенных в нескольких метрах друг от друга.

Ходаковский заявляет, что ракетных прилетов было два.

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