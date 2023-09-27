Спикер ВСУ: В российской армии назревает масштабный бунт 27.09.2023, 8:05

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Получен перехваты о том, что оккупанты собираются складывать оружие и бронежилеты.

В рядах оккупационной армии РФ назревают бунты на фоне отсутствия выплат, ротаций и побед на фронте. Кроме того, командование относится к солдатам, как к скоту.

Об рассказал в эфире телеканала FREEДОМ начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он подчеркнул, что подобные настроения усилятся с приходом зимы.

«Мы фиксируем перехват о бунтах, которые уже назревают в войсках РФ, их соединениях. То, что им там обещали, что они приедут, что приедут ненадолго, на пару месяцев, короткие контракты. Их руководство им же говорит, что все – ротаций не будет, родных вы увидите только после «победы», которая очень аморфна и непонятно, когда она наступит. Поэтому уже эти мобилизованные, которые уже скоро будет год после их анонсированной большой мобилизации, они уже начинают возмущаться», – сказал он.

Кроме того, фиксируются перехваты о том, что оккупанты собираются складывать оружие и бронежилеты, а в дальнейшем – отказываться от выполнения задач. По мнению Евлаша, россияне «прозревают» в окопах.

«Тем более на носу еще и зима. И когда все усилится, и логистика будет тяжелой. То, что мы даже фиксируем по пленным, что публикуем практически ежедневно в Telegram-канале командующего Сухопутных войск Сырского, там можно послушать очень интересные вещи, что даже бойцам так называемых «Шторм-Z», «зэкам» дают полторашку воды на их команду, на 2-3 человека. Но когда наступит зима и нельзя будет найти какой-то подножный корм, когда станет холодно, нельзя будет спать просто на улице где-то под кустом, условно говоря, то все станет очень и очень грустно, и эти все настроения умножатся на два, а то и на три», – подчеркнул Евлаш.

В то же время он напомнил, что на вооружение украинских войск поступят танки Abrams и другая техника. Тогда ситуация для оккупантов в Украине станет еще тяжелее.

«Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события, но наша основная задача – защищать нашу страну и наносить максимально поражение всем оккупантам, которые здесь находятся», – добавил представитель Восточной группировки войск.

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