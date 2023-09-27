Путин лукавит и подставляет Шойгу 5 27.09.2023, 8:10

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Кремлю нечем останавливать наступление ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам. Однако Путин лукавит, ведь причиной здесь будет дождливая погода.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Путин, скорее всего, спросил своих метеорологов, когда начнутся дожди на Донбассе. Ему сказали, что в октябре. После этого он поставил задачу Шойгу остановить наступательные действия, подгадывая их под наступление дождливой погоды, не более того», — сказал эксперт.

«Нечем им останавливать наступление. Погода действительно по некоторым районам остановит наше движение. Но эта погода остановит и российское наступление, где они хотели его провести в Купянском районе. Именно это направление подвергнется негативному влиянию погоды после того, как начнутся дожди», — отметил Свитан.

«Поэтому здесь можно сказать, что Путин лукавит, ставя такого рода задачи, потому что 2 октября ему могут приложить, что количество атак украинских войск уменьшилось, Россия их остановила. Хотя более виновата в этом будет Грета Тунберг с ее потеплением и осенними дождями, чем какой-нибудь Путин с его приказами», — резюмировал он.