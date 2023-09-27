закрыть
27 сентября 2023, среда, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин лукавит и подставляет Шойгу

5
  • 27.09.2023, 8:10
  • 7,058
Путин лукавит и подставляет Шойгу

Кремлю нечем останавливать наступление ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам. Однако Путин лукавит, ведь причиной здесь будет дождливая погода.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Путин, скорее всего, спросил своих метеорологов, когда начнутся дожди на Донбассе. Ему сказали, что в октябре. После этого он поставил задачу Шойгу остановить наступательные действия, подгадывая их под наступление дождливой погоды, не более того», — сказал эксперт.

«Нечем им останавливать наступление. Погода действительно по некоторым районам остановит наше движение. Но эта погода остановит и российское наступление, где они хотели его провести в Купянском районе. Именно это направление подвергнется негативному влиянию погоды после того, как начнутся дожди», — отметил Свитан.

«Поэтому здесь можно сказать, что Путин лукавит, ставя такого рода задачи, потому что 2 октября ему могут приложить, что количество атак украинских войск уменьшилось, Россия их остановила. Хотя более виновата в этом будет Грета Тунберг с ее потеплением и осенними дождями, чем какой-нибудь Путин с его приказами», — резюмировал он.

популярное за неделю

Мнение

Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер