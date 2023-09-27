В Беларуси ввели новые правила проверки посылок 7 27.09.2023, 8:14

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Что будут искать?

Международные почтовые отправления и товары, следующие в адрес белорусов, будут проверять в специальных местах контроля до вручения. Это одна из мер, предусмотренных указом №297, запрещающим ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА и авиамоделей. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Таким образом, запрет на ввоз, эксплуатацию и изготовление дронов физическими лицами в Беларуси вводится после официального опубликования указа. В течение трех месяцев они должны продать или передать на хранение в уполномоченную организацию (ее определят позже) свои БПЛА. Все это сделано «в целях обеспечения национальной и общественной безопасности».

Для юрлиц и ИП такая возможность сохраняется, но при выполнении определенных правил.

Чтобы ввезти в Беларусь БПЛА или авиамодель, нужно получить специальное разрешение Департамента по авиации Минтранса на основании решения Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совбезе Беларуси. Порядок выдачи разрешения и форму определит Совмин.

Чтобы изготовить, эксплуатировать и поставить на государственный учет БПЛА, в состав которых входят радиоэлектронные средства, нужно получить разрешение на право эксплуатации радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства, используемого в гражданской авиации, выданного Департаментом по авиации.

Юрлицо или ИП обязано в течение пяти рабочих дней поставить дрон на госучет в Дапартаменте по авиации после официального опубликования указа. До 31 декабря 2024 года их будут записывать в журнал, а с 2025 года должна заработать автоматизированная информационная система государственного учета гражданских БЛА. Аналогичная процедура предусмотрена и для снятия с учета дрона, с той лишь разницей, что в случае утраты, о ней нужно собщить не позднее дня, следующего за днем ее обнаружения.

Предсмотрены ограничения и для операторов дронов. Теперь они обязаны пройти специальную подготовку, требования к которой только предстоит разработать правительству.

Все эти требования не распространяются на БПЛА, отнесенные к государственной и экспериментальной авиации.

Правительству поручено обеспечить внесение в Палату представителей Нацсобрания предложений об установлении мер ответственности за нарушение требований указа.

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