В эфире у Соловьева грянул скандал 8 27.09.2023, 8:28

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Гость озвучил «неудобную правду» и вызвал шок у пропагандистов.

В эфире российской пропагандистской программы Владимира Соловьева случился скандал: один из экспертов студии рассказал правду о происходящем в России, после чего ему начали затыкать рот.

Неудобную правду озвучил израильский эксперт Яков Кедми, который регулярно принимает участие в ток-шоу Соловьева.

Но в этот раз что-то пошло не так: Кедми внезапно заявил, что в России из-за войны существенно выросли цены и фактически абсурдная и безумная война против Украины приводит к обнищанию российского населения, которое уже не может на свои зарплаты и пенсии купить столько продуктов, сколько могло купить раньше.

Это заявление произвело настоящий фурор - в студии поднялся шум, а остальные эксперты набросились на него, стали перебивать и кричать, что ничего подобного якобы не происходит. Кедми начали затыкать рот, однако он продолжал настаивать на своем, заявляя, что россияне из-за последствий войны могут позволить себе все меньше покупок, а их жизнь ухудшается.

Фрагменты эфира в своем YouTube-канале опубликовал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

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