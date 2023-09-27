Yle: Украина снова унизила Россию в Крыму 27.09.2023, 8:42

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Российский флот может покинуть Севастополь.

Сейчас Украина наносит удары по Крыму и Черноморскому флоту почти каждый день.

Что происходит на полуострове?

Бывший начальник военной разведки и депутат парламента Финляндии Пекка Товери считает, что украинцы ослабили российскую противовоздушную оборону в Крыму, пишет Yle.

«Украина провела хорошую разведывательную работу. Похоже, что ей удалось уничтожить две ценные системы противовоздушной обороны С-400 в Крыму».

По словам Товери, сейчас в российской противовоздушной обороне есть пробелы. Украина использует эти пробелы, нанося удары по важным целям снова и снова.

По оценкам Товери, у России есть ограниченное количество современных систем противовоздушной обороны, и заменить уничтоженные системы ей будет нелегко.

Теперь это заставляет Россию делать выбор по противовоздушной обороне.

«Они, вероятно, задаются вопросом, стоит ли отправлять больше средств ПВО в Крым, или держать их на линии фронта, где они смогут защитить ударный потенциал России с материка».

России, возможно, придется отказаться от военно-морской базы в Севастополе

В последнее время Украина постоянно атакует российские военно-морские силы в Черном море.

Самая большая атака произошла больше недели назад, когда украинские ракеты попали в судоремонтный завод в Севастополе. Эта атака впервые уничтожила российскую подлодку. По словам Товери, эта атака была огромным успехом для Украины.

«Украина сорвала двойной джекпот. Одним ударом она уничтожила две важные вещи. Она уничтожила около 20% подводных ударных сил России в Черном море. Это больно», – улыбается Товери.

Кроме десантного корабля и подлодки, в результате атаки был уничтожен и сам завод. Товери говорит, что это также серьезный удар по российскому флоту и подрывает его способность действовать из Крыма.

Продолжение атак на российские объекты может, по мнению Товери, привести к тому, что Россия вынуждена будет вывести свой Черноморский флот из Крыма.

«Украине не придется наносить еще много успешных ударов, а россияне приходят к выводу, что больше не стоит слоняться вокруг Севастополя».

Возможно, России придется перенести базу Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Это существенно повлияет на способность России действовать в Черном море.

Это стало бы серьезным переломным моментом в войне, поскольку одной из причин вторжения в Крым в 2014 году, возможно, было опасение России, что Украина больше не позволит российскому флоту удерживать свою базу в Севастополе. Российский флот действовал в Севастополе на основании договора аренды между Украиной и Россией, срок действия которого истек.

Перемещение флота в Новороссийск существенно изменило бы позиции России в западной части Черного моря.

«Страна без военно-морского флота вынуждает российский Черноморский флот вывести свои войска из Крыма. Это стало бы огромным унижением», – говорит Товери.

По словам Товери, сейчас Россия пытается оттянуть этот сценарий и улучшить оборону Севастополя.

Не менее важно вывести из строя военно-воздушные силы в Крыму

По словам Товери, для украинцев также важно ослабить способность российских военно-воздушных сил действовать в Крыму. Это оказывает непосредственное влияние на способность Украины продвигаться на южном фронте.

«Российские военно-воздушные силы в значительной степени возлагаются на Крым. Если они не смогут действовать оттуда, это усложнит воздушные операции в направлении Запорожья».

Товери говорит, что если Украина совершит прорыв на южном фронте, то российские военно-воздушные силы станут ее наибольшей угрозой.

Именно поэтому важно уничтожить способность российских ВВС действовать из Крыма.

Следующие несколько недель будут решающими, считает Товери. Согласно открытым источникам, нет уверенности в том, сколько у России осталось резервов, и сколько Украина располагает боевыми войсками.

«Россия сейчас бросает свои последние резервы, чтобы остановить украинцев», – говорит Товери.

По его словам, наибольшим вопросом сейчас является то, насколько хорошо укомплектованы следующие российские оборонные позиции. Он считает, что Россия не имеет достаточно войск в регионе, чтобы крепко занять все позиции в глубине.

На минувшей неделе стало известно, что украинские танки прорвали российскую линию обороны. По словам Товери, это означает, что украинцы смогли уничтожить достаточное количество русской артиллерии и разминировать свой путь.

У Украины есть несколько недель

Еще одним фактором, который может способствовать предстоящему продвижению Украины, является то, что в России, по словам Товери, также могут заканчиваться мины. Товери считает, что Украина будет пытаться достичь Токмака в ближайшие недели.

«Россия, возможно, не смогла заминировать территорию так глубоко, как перед первой оборонительной линией».

Кроме российских войск и мин, у Украины сейчас еще одна проблема – время. По словам Товери, у украинцев осталось всего две-три недели, чтобы захватить большие территории. Затем погодные условия возьмут свое, и бронетанковое наступление может возобновиться только тогда, когда начнутся морозы.

Однако, по словам Товери, Украина больше не хочет давать россиянам возможность укрепиться.

«Будь я украинским генералом, я бы попытался сконцентрировать все свои силы сейчас, зайти за спину россиянам и начать свирепствовать. Я попытался бы вести мобильную войну, потому что россияне не очень хорошо это умеют».

Если украинцы смогут продвинуться до Токмака, они могут существенно усложнить южный маршрут поставок России.

«Это ставит Украину в выгодную позицию для следующей фазы наступления», – говорит Товери.

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