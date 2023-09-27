Прорыв Южного фронта: ВСУ вплотную подошли к Новопрокоповке 27.09.2023, 8:51

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Российские элитные подразделения деградируют.

На Южном фронте элитные подразделения российской армии продолжают деградировать под давлением атак украинских Сил обороны, которые, скорее всего, уже достигли окраин Новопрокоповки, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Деградировавшие подразделения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Российской Федерации все чаще контратакуют в районе Новопрокоповки, что позволяет предположить, что украинские контрнаступательные операции, возможно, привели к деградации относительно более элитных российских воздушно-десантных подразделений, которые отвечали за контратаки в этом районе», - пишут аналитики.

Отмечается, что в начале-середине августа российские войска перебросили части более элитных 7-й и 76-й дивизий ВДВ на Ориховское направление, и их контратаки в районе Новопрокоповки позволяют предположить, что украинское наступление достигло окраин этого населенного пункта.

«Российское командование рискует сделать небоеспособными и без того деградировавшие части 70-го и 71-го мотострелковых полков, если они будут активно использовать эти подразделения для отражения наступления украинских войск под Новопрокоповкой», - отмечается в сообщении ISW.

Кроме того, сообщается, что подразделения 42-й мотострелковой дивизии дислоцируются еще в Токмаке, что свидетельствует о том, что российское командование не укомплектовало многоэшелонированную оборону на юге Украины и очевидно, количество российских сил на последующих линиях обороны будет значительно меньше

«Вполне возможно, что незамеченные элементы других российских частей и соединений удерживают позиции на тыловых оборонительных позициях, хотя нынешняя готовность российских сил к удержанию позиций на линии фронта указывает на то, что это маловероятно», - отмечают аналитики.

Кроме того, между российскими подразделениями, действующими на передовой и в тылу западной части Запорожской области, растет межэтническая напряженность. Это, как отмечают в ISW, также может поставить под угрозу целостность российской обороны и сплоченность подразделений на фоне недавних успехов Украины в этом районе.

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