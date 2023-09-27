Новая фаза помешательства Кремля Телеграм-канал «СерпомПо»

27.09.2023, 9:01

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Их долбят, а они «крепчают».

Российское начальство, похоже, перешло к новой фазе помешательства – заворачивать свои поражения в религиозную обертку и объявлять это чудесным спасением, победой.

После того, как украинские ракеты попали в штаб Черноморского флота, эта трагическая история была немедленно «замылена» фактом, якобы, спасения «главной иконы ВМФ» с ликом флотоводца Федора Ушакова, которая уцелела при ударе.

И вот сегодня развитие сюжета – в Севастополе прошел благодарственный молебен перед иконой Федора Ушакова.

Но это еще не все – религиозная жизнь в прифронтовом Севастополе кипит – «25 сентября крестным ходом доставят копию чудотворного Годеновского креста... Крест будет доставлен участниками общероссийского крестного хода, который проходит в 27 российских городах и приурочен к 600-летию обретения святыни»

И ведь все ближе подступает октябрь. В этом месяце «начальник» Севастополя Развозжаев анонсировал еще один крестный ход – все с той же чудесно спасенной иконой Ушакова: «Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе».

Нынешние геополитические карлы никакого отношения к флотоводцу Ушакову не имеют. Он точно не завещал им козырять его именем при регулярных провалах на Черном море, начиная с трагической гибели крейсера «Москва».

Неясно также, каким образом раздолбанный штаб Черноморского флота вселил в Развозжаева уверенность в победе. Наверное, его девиз: «Нас долбят, а мы крепчаем».

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