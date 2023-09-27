Как узнать, что ваш телефон прослушивают: простые способы

Как узнать, что ваш телефон прослушивают: простые способы2
- 27.09.2023, 9:11
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Заметить изменения очень легко.
Мобильный телефон есть у каждого человека — без связи невозможно вести рабочие и личные дела. У всех время от времени появляются опасения по поводу того, а не слушает ли кто-то телефонные звонки.
Сайт telegraf.com.ua рассказывает о главных признаках прослушивания и можно ли как-то его минимизировать.
Как понять, что твой телефон прослушивают
О прослушке от спецслужб вы вряд ли узнаете. Но вот слежку со стороны вычислить можно по простым признакам.
Если исправная батарея стала быстро разряжаться — это возможный признак прослушивания. Это может указывать на установку фонового приложения, которое работает на фоне и потенциально отслеживает ваши действия.
Один из признаков — помехи на телефоне. Щелчки, гудки или эхо могут свидетельствовать о перехвате или записи разговоры со стороны.
Резкое увеличение потребления данных также может свидетельствовать о прослушке. Возможно, скрытое приложение отправляет ваши данные на неизвестный сервер.
На прослушку могут указывать странные сообщения. Если вы получаете СМС с непонятными символами — возможно, за вами следят.
Самостоятельная жизнь телефона — также один из признаков слежения. Если аппарат самостоятельно включается, выключается или перезагружается без видимых причин — вероятно, на него было установлено вредоносное программное обеспечение.
Прослушиваемый телефон работает медленнее. Дело в том, что скрытые процессы или приложения потребляют много ресурсов и мешают его нормальному функционированию.