Путинистка Бузова поскользнулась и упала на «Минск-Арене»
- 27.09.2023, 9:20
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Пригожин не смог ей помочь.
Пропутинская российская певица Ольга Бузова, поддерживающая войну против Украины, делала символическое вбрасывание шайбы перед матчем Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» — «Ак Барс».
Ольга Бузова вышла на лед в сопровождении руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, а также продюсера Иосифа Пригожина, певцов Руслана Алехно и Сереги, приехавших на шоу «Фактор».
После вбрасывания шайбы компания направилась за пределы площадки. Бузова была на каблуках, поскользнулась, не удержалась и упала на лед.
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Эйсмонт, Алехно и Пригожин не успели подстраховать. Серега молча созерцал.
Падение Бузовой вызвало смех на «Минск-Арене». Смеялся даже тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов, отмечает nashaniva.com.