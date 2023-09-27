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Путинистка Бузова поскользнулась и упала на «Минск-Арене»

  • 27.09.2023, 9:20
  • 1,496
Путинистка Бузова поскользнулась и упала на «Минск-Арене»

Пригожин не смог ей помочь.

Пропутинская российская певица Ольга Бузова, поддерживающая войну против Украины, делала символическое вбрасывание шайбы перед матчем Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» — «Ак Барс».

Ольга Бузова вышла на лед в сопровождении руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, а также продюсера Иосифа Пригожина, певцов Руслана Алехно и Сереги, приехавших на шоу «Фактор».

После вбрасывания шайбы компания направилась за пределы площадки. Бузова была на каблуках, поскользнулась, не удержалась и упала на лед.

@niktarby

Надеюсь все хорошо✌️

♬ оригинальный звук - NIKIMIX

Эйсмонт, Алехно и Пригожин не успели подстраховать. Серега молча созерцал.

Падение Бузовой вызвало смех на «Минск-Арене». Смеялся даже тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов, отмечает nashaniva.com.

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