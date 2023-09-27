«В школе кудри разглаживала утюгом» 6 27.09.2023, 9:35

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В 35 лет эти белоруски выглядят шикарнее, чем в 20.

Александре 36 лет, и когда-то она так увлеклась масками в Instagram, что не могла воспринимать себя без них. Татьяне 35 — подростком она поправилась на 30 килограммов и потратила не один год, чтобы вернуть себе форму мечты. Обе девушки выглядят невероятно роскошно, и им частенько сбрасывают лет десять от цифр в паспорте, пишет onliner.by.

«Боялась встретиться с подписчиками и разочаровать тем, как выгляжу вне Instagram»

Александра приходит на интервью и сразу же впечатляет красотой и ухоженностью. Ей 36 лет, но назвать ее словом «женщина» язык совершенно не повернется. Она легкая в общении, приятная и невероятно обаятельная. Работает Саша создателем цифрового контента для блогеров и брендов, активно ведет свой Instagram и часто видит себя в кадре. Поэтому тема красоты для нее очень важна.

— На каждый свой день рождения я пишу пост в блог и указываю, сколько лет мне исполнилось. Мой директ взрывается! Когда говорю, что мне 36 лет, у людей случается шок. Раньше комментарии подписчиков в духе «Никогда не сказал бы, что тебе 36!» списывала на эффект от масок в Instagram. Я даже не могла принять комплимент! А самым большим страхом было в жизни встретить подписчиков, которые испытали бы разочарование от того, как я выгляжу в реальности. Сейчас от масок я уже отказалась.

Рыжий тональник и один карандаш для всего

Саша признается: в подростковом возрасте никакой образ себя в 30+ она не рисовала. Точно знала, что свяжет жизнь с творчеством: с детства она и пела, и танцевала. Шутит, что даже представляла себя участницей рок-группы.

— Благодаря занятиям по вокалу и танцам у меня очень хорошо развивался музыкальный вкус. А вот насмотренности, чтобы развивать стиль, не было. У моей мамы никогда не было декоративной косметики, максимум просто какой-то крем.

Поэтому экспериментов с макияжем в подростковом возрасте у Саши не было. В 15 лет появились первые проблемы с кожей: сильная сухость. Для ухода девушке купили всего одну баночку крема. Полноценный набор для ухода появится намного позже: подарит мама.

— Я училась в инязе, и вокруг меня было много красивых девушек. Я сама видела, что с моим стилем что-то не так. В то время я совершенно не разбиралась, какие цвета мне подходят, и очень любила сочетать яркие вещи. В косметике знаний тоже не хватало: у меня был очень рыжий тональник, сверху рыжий бронзер с блестками… Глаза и брови я тогда красила одним и тем же черным карандашом — причем таким, который полностью не застывает и может размазываться.

«Волосы выпрямляла утюгом»

Отдельная тема — волосы. На интервью Саша пришла с легкой и красивой укладкой. Оказывается, от природы волосы у героини кучерявые. И чтобы научиться правильно и ухаживать за ними, и их укладывать, понадобилось много времени и сил. А еще — покупка того самого Dyson, который героиня смело называет мастхэвом.

— Многие женщины и сейчас расчесывают кудри — получается пух вместо красивых крепких завитков. Очень жаль, что я поздно узнала, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами.

Помню, что как-то, еще будучи школьницей, пожаловалась папе: мол, хочу прямые волосы. Он пошутил: «Так выпрями утюгом». А я взяла и сделала.

Во время студенчества, вспоминает Саша, в одном из магазинов она увидела специальный шампунь для кудрявых волос. Шампунь был из бюджетного сегмента (денег на косметику тогда было минимум). В основном арсенале все так же были черный карандаш, тушь, тональник, увлажняющий крем и пару средств для волос.

— Вот так ужасно я выглядела до 27 лет. Постепенно я полюбила баночки, и мне нравилось за собой ухаживать. Но не было вкуса и насмотренности. На работе я познакомилась с девушкой, которая всегда выглядела как-то особенно аккуратно. И я не могла понять: в чем ее фишка? Потом мы разобщались, и я узнала, что она педант по части порядка: вся обувь аккуратно распределена по коробкам, все вещи на полках идеально сложены. О стиле этой девушки знакомая мне как-то сказала: «Так она просто умеет сочетать цвета, а у тебя все как пойдет».

Саша вспоминает, что о сочетании цветов никогда и не задумывалась. Нравится вещь? Ну и супер. Пусть даже комбинируются кислотный салатовый и коричневый. В интернете героиня случайно нашла сайт дизайнера, которая рассказала об идее цветотипирования и разложила по полочкам, что подходит обладательницам разного типа внешности.

Чтобы разобраться с косметикой, Саша записалась на курсы по макияжу. Какое-то время девушка даже работала визажистом. Среди экспериментов в это время — решилась подкачать губы: казалось, что в «своих» маловато объема. Впоследствии от уколов Саша отказалась: гель частенько «путешествует» по губам, время от времени его нужно убирать и подкалывать новый. Других уколов красоты она пока не делала.

Еще одно веяние моды в формате «испытано на себе» — татуаж бровей. Сейчас у девушки отношение к этой процедуре скорее скептическое, и повторять ее она не планирует.

— Наши девушки любят сделать татуаж бровей или набить стрелки. Но краска всегда выцветает в рыжий или сине-зеленый, хотя уже появились красители хорошего качества. Сейчас модно делать татуаж бровей в технике гиперреализма — это когда рисуются тонкие волоски. Но все равно года через два нужно будет все стирать. А как удалять стрелки на глазах, я даже не представляю, но и от них остаются следы.

Чуть там, чуть здесь — и вот уже женщина выглядит намного старше своего возраста.

Хочешь научиться стилю — покупай курсы

Кстати, о курсах. Саша признается, что она настоящая фанатка онлайн-обучения. Если возникает какой-то вопрос — как ухаживать за волосами, подобрать правильные оттенки одежды или сформировать домашний уход, — она ищет эксперта и не жалеет денег на знания.

— Сейчас я планирую погрузиться в изучение форм по Кибби (американский журналист и стилист, который разработал свою концепцию 13 типов внешности и дал рекомендации для каждого. — Прим. Onlíner) и узнать, какие подходят моему типу внешности. Например, я недавно купила кожаную куртку в Zara, но в ней слишком острые углы на воротнике, а сама она квадратная. На фото я замечаю, как на фоне этих форм подчеркивается несимметричность моего лица и не очень длинная шея. Поэтому планирую куртку продать — часто делаю так с какими-то вещами.

Зачем носить то, что тебя не украшает?

По мнению девушки, курсы — это более логичное вложение, чем трата на вещи, которые тебе не подходят. Например, обучение типирования форм по Кибби обойдется в €200 — а сколько тех же курток нужно купить, пока найдешь свою?

Примерно такой же подход у нее и к баночкам. Чтобы решить проблему с выпадением волос и стимулировать их рост, Саша купила курс-марафон у популярного блогера за $20. А затем еще проконсультировалась у знакомого парикмахера.

— Уход для волос у меня недешевый. Например, пять средств, которые мне нужны, стоили около $200. Благодаря курсам я научилась правильно мыть голову: берешь немного шампуня, вспениваешь и промываешь корни. Поэтому всех этих баночек мне хватит примерно на полгода. Вообще, я думаю, если есть вопрос, то лучше один раз сходить к специалисту — он поможет все подобрать. Это касается и ухода, и гардероба, и косметики.

«У меня еще есть комплексы относительно внешности»

Полезные и дельные советы героиня ищет в Instagram. В соцсети можно найти гайды, курсы, чек-листы от профессионалов. А еще здесь можно развивать свою насмотренность — если подписаться на тех, у кого есть вкус и стиль.

— Многие девушки моего возраста застряли в паттернах того, как нужно выглядеть в 35+ лет. Часто они сами совершают ошибки, которые их старят: неправильный макияж, неактуальная одежда. Поэтому самое важное — это развивать вкус.

Люди часто думают: чтобы хорошо выглядеть, нужно тратить много денег. Но если ты умеешь краситься, то даже с самой бюджетной косметикой можно добиться крутого эффекта. А если есть деньги, но нет вкуса, то это даже хуже: наколешь лицо, сделаешь губы, но при этом выглядишь ужасно.

Однако для красоты важны не только украшения, косметика и хороший косметолог — нужно поддерживать активный образ жизни (Саша старается ходить в зал минимум трижды в неделю) и наладить рацион. Вариант хирургического вмешательства девушка тоже рассматривает: мечтает переделать нос.

— Вообще, красота для меня — это заряженная тема, которую я хочу проработать с помощью психологии.

Если мне скажут «Тебе 36, и ты не замужем!», то мне будет все равно, не зацепит. Но если прозвучит «Ну ты не очень красивая», то это уже заденет.

У меня все еще есть некоторые комплексы относительно внешности, хотя я хорошо понимаю, что красота — это субъективное понятие.

В плане одежды сейчас красивым и наиболее подходящим для себя стилем Саша считает кэжуал. Слабость героини — крутые оригинальные кроссовки (подделки не в почете). Самая дорогая пара стоит $300. Саша с улыбкой вспоминает, как поехала зимой стоять в длинной очереди, когда один из стоков привез коллекцию от Канье Уэста.

— Я уже сама понимаю, что нужно потихоньку менять имидж, становиться более представительной. Но у меня и работа такая, и характер — как-то не чувствую себя такой важной тетей в пиджаке. Да и мне они особо не идут. Лет через десять вижу себя женщиной в парижском стиле: натуральные ткани, некричащие образы — что-то в духе популярного сейчас old money. Простые образы, которые будут мне максимально подходить. И обязательно длинные волосы: в детстве у меня всегда была короткая стрижка — видимо, осталась своего рода травма.

Надеюсь, что меня не сильно разнесет. Вообще, хочу стареть красиво.

«В 13 лет тайком от родителей бегала на тренировки по шейпингу»

Своей историей Татьяна решила поделиться по важной причине: последние несколько лет она работает с подростками 16—17 лет и частенько слышит об их комплексах. В таких историях она отчасти видит и себя, ведь когда-то ей тоже пришлось столкнуться с резкой переменой внешности, а идеалы красоты стали практически недоступны. Чтобы поверить в себя, ей потребовалось много лет. И немало усилий.

— Когда начинаю разговаривать с подростками об уверенности, успокаивать, они мне говорят: «Тебе легко говорить, ты же вот такая!» Но это я сейчас такая. Все это — путь и процесс.

«Поправилась на 30 килограммов, а так хотелось нравиться мальчикам»

Поэтому переходим к теме комплексов без каких-то предисловий. С ранней молодости практически все части своего тела девушка подвергала критике. Исключением стали волосы, которые и сейчас остаются ее большой гордостью. Отдельно Татьяна останавливается на весе и рассказывает, что родилась пухленькой — почти 5 килограммов! Тема обострится в подростковом возрасте, когда особенно хочется чувствовать себя красивой и нравиться мальчикам.

— В 13 лет я вдруг осознала себя уже не девочкой, а девушкой. Интернета тогда особо не было, и все мои идеалы того, как должна выглядеть красивая женщина, я находила в глянцевых журналах. Тратила на них почти все свои карманные деньги!

Какими были идеалы красоты в нулевые? Очень худые, длинноногие девушки в стиле Кейт Мосс. Поэтому часто срабатывала ассоциация: хочешь быть красивой — будь худой. Но если одни девчонки могли просто клеить плакаты с моделями на стену, то Таня выбрала другой путь к идеалу.

— Сэкономленные на школьных завтраках деньги я откладывала. Как раз в то время стали популярны клубы по шейпингу (вид ритмической гимнастики, который направлен на сжигание жира и коррекцию тела. — Прим. Onlíner).

На тренировки бегала втайне от родителей. На занятиях вместе со мной были только взрослые женщины. Честно, даже не знаю, как меня взяли, мне ведь было всего 13 лет! Видимо, тогда я выглядела старше своего возраста.

Но даже серьезных физических нагрузок девушке показалось мало. Возможно, так было нужно? Нет, по словам героини, полной она никогда и не была. Просто не была худенькой, а именно это она считала красивым.

— Пока я так издевалась над собой, у меня было четкое понимание: вижу цель, не вижу препятствий. Хотя у меня совершенно не такой пробивной характер по жизни: я очень мягкая, гибкая. Информации о том, что похудеть можно сбалансированно, тогда не было. Поэтому рабочим вариантом считались диеты. О последствиях для организма, если сидишь только на условной гречке, тоже никто не говорил.

Все сводилось к простому: хочешь быть худой — не ешь.

Проблемы со здоровьем не заставили себя ждать: выпадение волос, сухость кожи и вопросы по женской части. В семье заметили: с дочкой что-то не то, нужно показаться врачу. В итоге лечить девушку решили гормонами — питаться полноценно она не хотела. Из-за назначенных препаратов Таня поправилась примерно на 30 килограммов. Точно не считала: вставать на весы не было никакого желания.

Если тело менялось, то установки о «красивая = худая» никуда не делись. Хотя буллинга на эту тему Татьяна не помнит. В лицо от знакомых или приятелей фразы в духе «Ну ты жирная!» ей никто не говорил. Но если проблема застряла внутри, то даже молчание трактуется по-своему: точно считают полной, просто не хотят произносить вслух.

— Как-то ухаживать за собой я, конечно, все равно пыталась. Но когда достаешь из шкафа юбку, которая недавно была свободной, а сейчас ты в нее не влезаешь… Я хорошо помню то ощущение, это очень больно. Особенно в том возрасте — мне было около 17 лет. Тогда о самоценности не думаешь и воспринимаешь себя через призму того, как на тебя смотрят.

Приводила себя в форму 10 лет

Татьяна решила нормализовать вес, но пойти по более щадящему пути: никаких строгих диет или радикального сидения на гречке и кефире. Путь к стройности занял 10 лет. Хотя по фото в ее Instagram за разные годы сложно представить Таню «в теле»: образ хрупкой темноволосой красавицы будто идеально соответствует ей. За весом героиня следит и сейчас.

— Еще в 13 лет я наизусть знала, сколько калорий в каждом продукте. А вот о витаминах, микроэлементах, нормализации режима, восстановлении организма после тренировок я узнала позже. Но все улучшения начинаются с самого важного — любви к себе. Этого я придерживаюсь и сейчас.

Уже во взрослой жизни с питанием Татьяна все же экспериментировала. Например, из моральных соображений стала веганом. Но, послушав свое тело, все же вернулась к мясу. Она с улыбкой признается, что сейчас может спокойно позавтракать курицей с картошкой, а может весь день есть фрукты и что-то легкое. Главное, по словам героини, — это прислушиваться к своим ощущениям. Нужно понимать, где питания требует тело, а в каких случаях желание что-то съесть — это больше про эмоции.

Свою роль в принятии себя сыграла психология: когда-то Таня решила проработать вопросы с отношениями, которые не складывались. А тут без погружения в себя не обойтись. Пришло понимание: питание, спорт, выбор окружения — все это работает куда лучше, если делать это с заботой о себе.

— У меня долгая история с весом, но не менее долгий путь я прошла с экспериментами над внешностью, — улыбается Татьяна.

В 13 лет я начала ярко краситься — не для того, чтобы подчеркнуть красоту, скорее это была маска, за которую я пряталась.

Хорошо, что мои волосы в то время не испортились. Помню, перепробовала много оттенков бальзама для волос «Тоника», который тогда был очень популярным.

«После стрижки рыдала несколько недель»

Волосам, по словам Татьяны, доставалась конкретно. Хотелось делать какие-то сложные прически, обязательно обжигать волосы плойкой под гофре. Причем на то время щадящих инструментов не было, поэтому Таня сравнивает эффект с глажкой утюгом (привет, история Саши выше). Но в один момент всем экспериментам пришел конец. Мастер-парикмахер, к которому девушка ходила несколько лет, на одном из сеансов обре́зал волосы намного короче обычного. Пряди на макушке были длиной 5 сантиметров! Тогда это были недели слез, а сейчас героиня даже благодарна за такой экстрим.

— Я настолько начала бояться парикмахеров, что просто перестала к ним ходить. В итоге за полтора года волосы отросли. Так в 22 года я поняла, что мне идут длинные волосы. — улыбается героиня. — Несколько месяцев назад во мне взбунтовался мой внутренний подросток. Так захотелось покраситься в красный! Вспомнилась та самая «Тоника». И вот я уже стою в магазине, держу эту баночку в руках и понимаю, что решение очень странное. Я себя остановила. Но договорилась с внутренней собой: накупила 10 разных лаков для ногтей и ходила несколько дней с разноцветным маникюром. Желание экспериментировать с внешностью прошло само собой.

Татьяна признается: она очень любит то, что делают белорусские мастера. Это может быть и одежда, и косметика, и украшения. Недавно девушка купила сумку белорусского бренда и теперь носит ее практически не снимая. О своем вкусе героиня в шутку говорит так: налепи на что угодно зубра, василек или журавля — готова покупать. Даже на интервью она пришла в платье от белорусского дизайнера, а на шее — подвеска с очертанием Беларуси.

— Когда-то я тратила на одежду и косметику много денег. Мне казалось: чем дороже, тем лучше. Раньше я могла отдать $100-150 за платье! Но сейчас я пришла к тому, что у меня есть конкретная сумма в $40, которую считаю приемлемой. Есть одно платье нашего белорусского бренда, которое мне очень нравится, — стоит $150. Я понимаю, что оно не для повседневной носки, а вариант на выход. Поэтому пока раздумываю.

«Мне всегда дают лет на 7—8 меньше реального возраста»

Принцип «дорого не равно хорошо» героиня применяет и к косметике. После консультаций у специалистов Татьяна подобрала средства в том числе из бюджетного сегмента. Улыбаясь, признается: 20 лет не обращала внимания на какие-то бренды только из-за их невысокой стоимости. Зато, как оказалось, они отлично работают, если убрать стереотипы. Для волос свои любимые средства Таня тоже нашла у локальных белорусских брендов — стоит каждая баночка примерно по 35 рублей.

Декоративной косметики раньше были чемоданы, а сейчас девушка обходится минимумом. Однако при выборе продуктов внимательно изучает их составы: научилась разбираться благодаря обучающему курсу.

— Если выхожу куда-то в повседневной жизни, то мой макияж максимально простой: BB- или CC-крем с обязательным SPF, тушь, немного подвести губы и брови. Несколько лет назад я серьезно сгорела на солнце, и на лице появились пигментные пятна, поэтому могу нанести на них немного консилера.

У косметологов Татьяна не была несколько лет. Делать какие-то уколы красоты типа ботокса или гиалуронки она не готова. При этом к бьюти-процедурам девушка относится нормально: мысль подкачать губы нет-нет да и проскакивала. Но на замену было найдено решение проще и безопаснее: хороший карандаш отлично «дорисует» нужные формы. Даже без подтяжки лица и каких-то манипуляций героиня с улыбкой признается: если разговор заходит о возрасте, то ей всегда сбрасывают лет 7—8.

— Раньше мне казалось, что самый пик красоты приходится на период с 20 до 30 лет. А сейчас я думаю иначе: можно сохранить и приумножить красоту, в том числе благодаря внутренней работе над собой. В 34 я могла еще кокетливо занизить свой возраст.

Но так гармонично по отношению к себе, как в 35, я не чувствовала себя никогда.

За последний месяц меня пригласили сразу в несколько проектов стать их лицом просто потому, что я красивая! В 20 лет я бы никогда не поверила, что такое возможно.

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