Песков устроил истерику из-за прибытия танков Abrams в Украину

Песков устроил истерику из-за прибытия танков Abrams в Украину12
- 27.09.2023, 9:41
- 8,418
Кремль обеспокоен серьезным оружием.
25 сентября стало известно, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину из США. Эту новость в Кремле восприняли не без эмоций.
Сегодня во время общения с журналистами пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что эта и другие поставки оружия Киеву «никоим образом не могут повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход», пишет «Коммерсант».
Пресс-секретарь добавил, что боевые танки США Abrams – «серьезное оружие».