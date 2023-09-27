Песков устроил истерику из-за прибытия танков Abrams в Украину 12 27.09.2023, 9:41

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Кремль обеспокоен серьезным оружием.

25 сентября стало известно, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину из США. Эту новость в Кремле восприняли не без эмоций.

Сегодня во время общения с журналистами пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что эта и другие поставки оружия Киеву «никоим образом не могут повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход», пишет «Коммерсант».

Пресс-секретарь добавил, что боевые танки США Abrams – «серьезное оружие».

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