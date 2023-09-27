Можно ли обучать вождению самостоятельно: история белоруса 8 27.09.2023, 9:43

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Водитель полагает, что стал жертвой произвола со стороны ГАИ.

Читатель Семен обратился в редакцию «Автобизнеса», как сам выразился, с «очень сложным вопросом». Он полагает, что стал жертвой произвола со стороны ГАИ, которая собирается привлечь его к ответственности за то, что учил своего 13-летнего сына управлять автомобилем. Причем не на дороге, а, по сути, в открытом поле.

«Не передавал управление, а обучал»

Семен говорит, что его самого отец тоже усаживал за руль еще в 12 лет, что помогло научиться водить машину и пойти в автошколу подготовленным. Мужчина решил, что по той же системе можно научить и своего сына. «На дороги, естественно, мы не выезжаем, стараемся для этих целей найти место где-нибудь в поле или на лесных дорогах, которые таковыми, как я считаю, не являются», – объясняет читатель.

Однако в обучение не так давно вмешался экипаж ГАИ. Семен и сам не понимает, откуда в поле мог взяться экипаж.

«Есть ли у водителя водительское удостоверение?» – поинтересовался у меня инспектор, видимо, намекая на то, что возраст не позволяет ему такой документ иметь. «Естественно, нет, учу ездить», – ответил я. На это мне было сказано, что это незаконно и является нарушением ПДД. А какое это нарушение? Мы же не на трассе ездим, не по асфальтовой дороге, а, по сути, в лесу, где дорога ведет к дачным массивам, где у нас также есть земельный участок и садовый домик».

Аргументы не убедили инспекторов, они составили протокол, в котором было указано нарушение – передача управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Семен пытался спорить, мол, ничего не передавал, а обучал.

«Ведь инструктор в автошколе, когда с курсантом выезжает на машине, тоже, получается, передает право управления курсанту, у которого отсутствует водительское удостоверение. Мои аргументы приняты во внимание не были. И вообще мне было сказано, что с моей позицией можно и арест схлопотать. Я без претензий к инспекторам ГАИ, разговор был в нормальном тоне, но считаю, что я был прав и мои доводы опровергнуты не были. Скоро идти на рассмотрение протокола в ГАИ, опасаюсь за результат. Прав ли я в данной ситуации? Можно ли обучать вождению самостоятельно?»

Обучает или нарушает?

Конечно, мы дали нашему читателю развернутый ответ на его вопросы. Расскажем его и вам.

В соответствии с ПДД дорога – это не только место, где есть асфальт или иное твердое покрытие, но и (дословно) «… полоса земли, предназначенная или используемая для движения в установленном порядке» (п.2.15 ПДД). Дорога, на которой автомобиль Семена остановили инспекторы ГАИ, даже помечена на картах и через лес ведет сразу к нескольким населенным пунктам. Так что это точно не «поле» и не «лес», как выразился читатель.

Что делали инспекторы ГАИ на лесной дороге? Работали! Это их право – обеспечивать безопасность дорожного движения там, где они посчитают нужным. В том числе у них есть полное право проверять наличие документов у водителей даже в «полях-лесах». Напомним, что водитель обязан останавливаться по требованию инспектора ГАИ, обязан иметь при себе документы и передавать их для проверки (п.12 ПДД).

А теперь к главному. Процитируем несколько пунктов Правил.

Правила дорожного движения Республики Беларусь

9.13. Водитель обязан обучать управлению транспортным средством в индивидуальном порядке только на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, при наличии у него водительского удостоверения и водительского стажа не менее двух лет.

10.8. Водителю запрещается обучать управлению транспортным средством на участках дорог, где это запрещено.

11. Владельцу транспортного средства либо лицу, имеющему право управления автомобилем, запрещается передавать управление лицу, не имеющему при себе водительского удостоверения, за исключением случаев обучения управлению транспортным средством (однако в этом случае имеется в виду официальное обучение в школе, когда за рулем курсант, а водителем считается инструктор по вождению. – Прим. Автобизнеса).

И еще немножко терминологии из ПДД. Кто не знал, но всадник на коне или погонщик скота тоже приравниваются к водителям.

Водитель – физическое лицо, управляющее транспортным средством, самоходной машиной, за исключением лица, обучаемого управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной (сдающего квалификационный практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной). К водителю приравнивается лицо, обучающее управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной (принимающее квалификационный практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной) и при этом находящееся в нем (ней), а также всадник, погонщик скота.

Так что Семен передал право управления автомобилем своему сыну неправомерно, за что на него и был составлен протокол. Обучать вождению в индивидуальном порядке можно, но только в специально отведенных для этого местах и при определенных условиях, которые он не выполнил.

Не первый раз

Но что-то в этой истории показалось недосказанным. Наказание по ст.18.14 КоАП за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влечет наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин – ни о каком аресте речи не идет.

Получается, что Семен не сказал о том, что это уже повторное нарушение им данной статьи Административного кодекса, а значит, штраф от 20 до 50 базовых, или общественные работы, или административный арест. Оказалось, что подобное нарушение уже имело место в водительской карьере Семена полгода назад. Это «повторка», и наказание тут может быть гораздо серьезнее, нежели обычный штраф.

Нужно понимать, что научить ездить и обучить вождению – это разные вещи. В автошколах существуют различные программы, которые включают в себя не только практическое управление машиной, но и изучение правовых основ дорожного движения, оказание первой помощи при ДТП, устройство автомобиля и прочие (постановление Минтранса №47), что обязательно нужно знать, садясь за руль автомобиля.

Статья 28 закона о дорожном движении

Услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин оказываются организациями, имеющими сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь на эти услуги.

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