Как выглядят бюджетные сталинки в атмосферных домах около Тракторного завода 4 27.09.2023, 10:01

1,836

До 86 тысяч долларов.

Realt посмотрел, какие сталинки можно купить в районе Тракторного завода и выбрал самые дешевые варианты — там нет квартир с сильно современными ремонтами, но такие варианты подойдут для тех, кто хотел бы жить в атмосферных малоэтажных домиках.

Двушка на Стахановской, 21

Двухкомнатная квартира на первом этаже трехэтажного кирпичного дома 1951 года постройки. До Тракторного завода — 5 минут.

В квартире 55 квадратов общей площади, около 30 — жилые. Кухня — 9 квадратов. Комнаты раздельные.

Так выглядят гостиная и спальня. Здесь минимум мебели. В гостиной белые стены.

В объявлении указано, что санузел раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 60 тысяч долларов (1 101 доллар за квадрат).

Двушка на Клумова, 5

Двухкомнатная квартира на втором этаже трехэтажного дома 1951 года постройки.

Общая площадь — 56 квадратов, жилая — 34. Кухня — 6 квадратов. Комнаты тоже раздельные.

В гостиной стоит диван и кресло, в спальне — кровать, установлен шкаф-купе.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 67 тысяч долларов (1 200 доллар за квадрат).

Трешка на Стахановской, 4

Трехкомнатная квартира в соседнем доме от Дома с русалками. Первый этаж четырехэтажного дома 1947 года постройки.

В квартире 62 квадрата общей площади, жилые — 47. Площадь кухни — 6 квадратных метров. Две комнаты из трех раздельные.

Так выглядят жилые комнаты.

Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 71 тысяча долларов (1 153 доллара за квадрат).

Трешка на Стахановской, 38

Эта трехкомнатная квартира находится чуть дальше от Тракторного завода. Второй этаж двухэтажного дома 1947 года постройки. Капремонт был в 2016 году. Судя по фотографиям, раньше в квартире находился офис.

Общая площадь — 84 квадрата, жилая — 50. Кухня, по информации из объявления, занимает 11 метров.

Санузел раздельный.

Стоимость квартиры — 86 тысяч долларов (1 027 долларов за квадрат).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».