Как выглядят бюджетные сталинки в атмосферных домах около Тракторного завода

Как выглядят бюджетные сталинки в атмосферных домах около Тракторного завода4
- 27.09.2023, 10:01
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До 86 тысяч долларов.
Realt посмотрел, какие сталинки можно купить в районе Тракторного завода и выбрал самые дешевые варианты — там нет квартир с сильно современными ремонтами, но такие варианты подойдут для тех, кто хотел бы жить в атмосферных малоэтажных домиках.
Двушка на Стахановской, 21
Двухкомнатная квартира на первом этаже трехэтажного кирпичного дома 1951 года постройки. До Тракторного завода — 5 минут.
В квартире 55 квадратов общей площади, около 30 — жилые. Кухня — 9 квадратов. Комнаты раздельные.
Так выглядят гостиная и спальня. Здесь минимум мебели. В гостиной белые стены.
В объявлении указано, что санузел раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 60 тысяч долларов (1 101 доллар за квадрат).
Двушка на Клумова, 5
Двухкомнатная квартира на втором этаже трехэтажного дома 1951 года постройки.
Общая площадь — 56 квадратов, жилая — 34. Кухня — 6 квадратов. Комнаты тоже раздельные.
В гостиной стоит диван и кресло, в спальне — кровать, установлен шкаф-купе.
Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна, есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 67 тысяч долларов (1 200 доллар за квадрат).
Трешка на Стахановской, 4
Трехкомнатная квартира в соседнем доме от Дома с русалками. Первый этаж четырехэтажного дома 1947 года постройки.
В квартире 62 квадрата общей площади, жилые — 47. Площадь кухни — 6 квадратных метров. Две комнаты из трех раздельные.
Так выглядят жилые комнаты.
Санузел в квартире раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.
Стоимость квартиры — 71 тысяча долларов (1 153 доллара за квадрат).
Трешка на Стахановской, 38
Эта трехкомнатная квартира находится чуть дальше от Тракторного завода. Второй этаж двухэтажного дома 1947 года постройки. Капремонт был в 2016 году. Судя по фотографиям, раньше в квартире находился офис.
Общая площадь — 84 квадрата, жилая — 50. Кухня, по информации из объявления, занимает 11 метров.
Санузел раздельный.
Стоимость квартиры — 86 тысяч долларов (1 027 долларов за квадрат).