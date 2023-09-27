Сварщик из Сенно провел «пикет» прямо в здании райотдела милиции 3 27.09.2023, 10:07

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Мужчину оштрафовали.

Сварщику из Сенно Вячеславу Яхновецкому дали большой штраф за обложку паспорта с «Погоней», которую увидел «неопределенный круг лиц» в здании местного РОВД. Об этом говорится в постановлении суда, которое было опубликовано в банке судебных решений. Внимание на документ обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Как указано в протоколе, Вячеслав Яхновецкий «осуществил пикетирование без соответствующего разрешения местных исполнительных органов» прямо в здании райотдела милиции. Так квалифицировал участковый наличие у мужчины обложки паспорта с «Погоней», которую он «демонстрировал неопределенному кругу лиц» в РОВД.

За это новый председатель местного суда Наталья Борисовец оштрафовала мужчину на 2220 руб.

Вячеслав вины не признал.

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