«Генерал СВР»: Двойнику дали понять, что Путину осталось недолго 5 27.09.2023, 10:10

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Глава РФ отменил несколько важных мероприятий.

Человек похожий на президента России Владимира Путина встретился с ректором Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Алексеем Комиссаровым, сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал «Генерал СВР»:

— Двойник был задумчив и невесел, даже расспрашивая про мобилизацию научного потенциала он не шутил, а выглядел растерянным. Состояние дублера можно понять, сейчас решается его судьба.

Состояние здоровья Путина ухудшается, двойник об этом прекрасно знает, в последнее время он постоянно, практически на всех мероприятиях и встречах подменяет президента.

И, конечно дублера приходится ставить в известность о ближайших планах. Вчера двойнику дали понять, что Путину осталось недолго, вот только на его вопрос, что будет дальше, дублеру ответить не смогли.

Это и стало причиной задумчивого состояния человека похожего на президента. Есть большая вероятность, что двойника будут какое-то время использовать и после смерти Путина, но как долго и с каким финалом на сегодняшний день точно сказать не может никто.

Окружение президента РФ занято насущными делами и подготовкой к поздравлению Путина с его последним днем рождения, но планы, что будет после, практически не обсуждаются.

Пока Путин жив и не отстранен от власти, двойник гарантированно необходим, но после смерти президента есть шанс на то, что положение дублера может резко измениться с печальным для него концом.

Президент вчера чувствовал себя настолько плохо, что отказался от телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, и опять пришлось привлекать двойника.

Путин вчера отказался и от участия в закрытых совещаниях в режиме видеосвязи, и от общения с близкими.

Компанию президенту несколько раз в течение дня составили врачи, которые контролируют его состояние и помогают по мере надобности.

Последняя осень президента может стать началом большого политического кризиса или началом больших перемен.

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