Белорусский хоккеист Шарангович признан первой звездой предсезонного матча
- 27.09.2023, 10:17
«Калгари» обыграл «Сиэтл».
«Калгари» в предсезонном матче обыграл «Сиэтл» в серии буллитов со счетом 3:2, пишет belarushockey.com.
Первой звездой встречи был признан белорусский форвард «огоньков» Егор Шарангович, который забил победный послематчевый буллит. На матч Шарангович выходил с нашивкой ассистента капитана.
Отметим, что в этом матче блеснул и другой белорус – защитник Илья Соловьёв, который набрал 2 (1+1) очка.
Три звезды матча: