Белорусский хоккеист Шарангович признан первой звездой предсезонного матча 27.09.2023, 10:17

ЕГОР ШАРАНГОВИЧ

фото: twitter.com/NJDevils

«Калгари» обыграл «Сиэтл».

«Калгари» в предсезонном матче обыграл «Сиэтл» в серии буллитов со счетом 3:2, пишет belarushockey.com.

Первой звездой встречи был признан белорусский форвард «огоньков» Егор Шарангович, который забил победный послематчевый буллит. На матч Шарангович выходил с нашивкой ассистента капитана.

Отметим, что в этом матче блеснул и другой белорус – защитник Илья Соловьёв, который набрал 2 (1+1) очка.

Три звезды матча:

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