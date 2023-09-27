Справятся только самые умные: найдите скрытое на оптической иллюзии 7 27.09.2023, 10:24

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Загадку нужно решить за пять секунд.

Искать скрытые объекты на картинках с оптическими иллюзиями может быть весьма непросто, хотя и очень увлекательно. Такие неочевидные скрытые изображения – это самый сложный тип визуальных головоломок.

И издание Jagran Josh нашло именно такую иллюзию. Это винтажное изображение лошади, на котором можно обнаружить человеческое лицо. Но не рассчитывайте, что заметите его с первого раза.

Часть изображения, которую нужно распознать на картинке, размещена таким образом, что даже самый внимательный зритель не сразу сориентируется. Впрочем, зрителю с высоким уровнем интеллекта и развитой наблюдательностью хватит 5 секунд, чтобы найти правильный ответ. Поэтому, если вы хотите действительно испытать свои возможности, поставьте таймер на этот промежуток времени.

Если же задача никак не поддается, то правильный ответ смотрите тут.

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