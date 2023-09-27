Легендарный режиссер поставил на место Михалкова, Лепса и Охлобыстина 5 27.09.2023, 10:32

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Юрий Мамин

Юрий Мамин рассказал, что из ждет.

Легендарный режиссер Юрий Мамин, известный по фильмам «Окно в Париж», «Бакенбарды», «Не думай про белых обезьян», произнес сильные слова, высказываясь о Григории Лепсе, Дмитрии Дюжеве, Иване Охлобыстине и других известных личностях, которые пошли в услужение режиму Путина и поддержали жестокую войну в Украине, передает Диалог.UA.

«Понять их мотивы, по которым они работают на власть, это не значит простить их... певцовых, лепсов, дюжевых, охлобыстиных... Они все военные преступники, только еще более гадкие, чем их вдохновители, потому что они используют симпатии своих зрителей, которые полюбили их героев, толкают их на преступления и бомбить украинские города, убивать украинцев.... Все они должны понести наказание!» - сказал Юрий Мамин.

Но самыми главными преступниками Мамин считает именно режиссеров, поскольку это люди имеют даже больший авторитет и влияние, чем актеры.

Особенно он выделил Никиту Михалкова, выполняющего функции откровенного военного пропагандиста: «Михалков - главный преступник, друг президента Путина. В былые времена он должен бы болтаться после Нюрнбергского процесса в петле вместе со своим кумиром!».

К слову, несколько лет назад Мамин эмигрировал из России в США. Как объяснял режиссер, в путинской РФ ему стало «тяжело дышать».

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