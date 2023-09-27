В белорусских лесах находят настоящих монстров

В белорусских лесах находят настоящих монстров10
- 27.09.2023, 10:35
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Люди косят их косой.
Пока белорусы «нянчились» с белыми да подосиновиками, опята подкрались незаметно. В белорусских лесах, кустах, парках, каких-то канавах, огородах, у вас под крыльцом — они одновременно поднялись с колен. Обитатели грибного чата косят их косой, но не справляются, пишет Onliner.
В лесах по-прежнему остаются в силе боровики, подберезовики, подосиновики. Но чтобы добраться до них, надо прорубиться сквозь заросли румяных скрипучих осенних опят. Доходят не все.
Молодечненский район славится своим царь-бревном. Еще никто не смог с ним совладать. Вот и у пользователя из тематического чата опустились руки.
Анатолий уверен, что собрал все грибы в Налибокской пуще.
Они хотят, чтобы он так думал.
Люди в растерянности: в Минской, Витебской, Гродненской, Брестской, Гомельской, Могилевской областях на входе в лес лежит бревно. Похоже, одно и то же. И дальше него идти уже нет смысла.
Это Глубокский район.
Это Ивацевичский.
Это окрестности Минска в направлении Ракова.
Оно повсюду. Иногда стоит. Все локации разные, но бревно, несомненно, одно.
Этот ландшафтный дизайн повсюду.
Вся тара потрачена.
Порой под Минском встречаются какие-то монстры. Формально это осенние опята. Но скажите это им в лицо.
В прошлые годы таких нашествий опят мы не припомним. Видимо, дожди накаляют обстановку. Пытайтесь прорваться за бревно.