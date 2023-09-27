Белоруска спасла жизнь девушке, которая пыталась сброситься с моста в Нью-Йорке 1 27.09.2023, 10:43

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Анастасия Горбань (в центре)

Она держала ее за ногу до приезда полиции.

Белоруска Анастасия Горбань спасла в Нью-Йорке жизнь девушке, которая пыталась сброситься с моста между районами Бруклин и Квинс. Об этом сообщила белорусская диаспора США.

Инцидент произошел утром 20 августа. Во время пробежки Анастасия заметила на мосту девушку, которая хотели свести счеты с жизнью: она сидела на краю и держалась за поручни. Наша землячка завела с незнакомкой разговор, но та никак не реагировала на ее уговоры. В какой-то момент девушка отпустила руки от поручней. К счастью, Анастасия успела словить ее за ногу и удерживала над водой, пока на место не приехали полицейские.

За «необычайную смелость, сострадание, человечность, мгновенную оценку ситуации и принятие мер для спасения жизни человека» белоруска получила благодарность от 108-го полицейского участка Нью-Йорка.

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