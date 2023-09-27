Пресс-секретарь Кремля «по странным делам» 27.09.2023, 10:53

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Ксения Собчак

Открывается большой простор для деятельности.

Беседой с Рамзаном Кадыровым Ксения Собчак продемонстрировала, что окончательно вошла в статус второго (после Алексея Венедиктова) неформального пресс-секретаря Кремля «по странным делам». Это когда Песков чего-то не может озвучить, так как стремно, но нужно, и для этого есть другие люди.

Собчак у нас теперь специализируется на «воскрешении» мнимых мертвых. Дебютировала с фото живого Сергея Суровикина 4-го сентября, теперь вот явила миру здравствующего «энергично кушающего орешки кешью» Кадырова.

Тут большой простор для деятельности. Нужно непременно в ближайшее время воскресить командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Виктора Соколова, который якобы погиб в результате попадания украинской ракеты в штаб ЧФ в Севастополе. ВСУ утверждают, что командующий отошел в мир иной – самое время Ксении поговорить по видеосвязи с адмиралом и успокоить страну. Затем опровергнуть избиение в тюремной камере Игоря Стрелкова-Гиркина и сходить с ним на свиданку.

Потом связаться с Аркадием Воложем, получившим пожелание здоровья от Владимира Путина, который уж если такое пожелает, то жди «новичка» или киллера в темном углу. Неплохо было бы удостоверить общественность в целостности Анатолия Чубайса (он же Моше Израилевич). Просто какая-то «богородица» ХХI века, от кремлевской пропаганды, не иначе.

Сергей Ковальченко, t.me

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