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Лукашисты устроили хапун в Волковысском районе

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  • 27.09.2023, 10:57
  • 2,726
Лукашисты устроили хапун в Волковысском районе

Задержаны минимум четыре человека.

Силовики провели облаву в Волковысском районе. Отчет о рейде опубликовал 27 сентября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Судя по опубликованным «покаянным» видео, задержаны минимум четыре человека: трое мужчин и женщина. Людей «крутили» возле проходных предприятий, на которых они работали, а также по месту жительства.

На камеру их заставили признаться в распространении «экстремистских» материалов.

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