«Прошу о ее немедленном и безоговорочном освобождении» 3 27.09.2023, 11:07

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Изабель Сантуш

Появился текст письма евродепутата к судье, который будет вести процесс над Полиной Шарендо-Панасюк.

Евродепутат от Португалии, «крестная» политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Изабель Сантуш призвала освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь». Она направила письмо судье Станиславу Иванютенко из Речицкого суда, где 2 октября будут повторно судить белорусскую активистку.

Сайт Charter97.org публикует текст письма:

— С тревогой направляю вам это письмо. Неутешительная информация по делу г-жи Полины Шарендо-Панасюк вызывает большую обеспокоенность.

В январе 2021 года г-жу Шарендо-Панасюк приговорили к двум годам лишения свободы по трем статьям УК РБ: ст. 368 («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии с августа 2021 года.

В апреле 2022 года против Полины Шарендо-Панасюк возбудили новое дело по статье 411 УК РБ («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения») и приговорили к еще одному году лишения свободы.

Взываю к вашему человеколюбию и проявлению гуманного отношения к г-же Шарендо-Панасюк, матери двоих несовершеннолетних детей, которые отчаянно в ней нуждаются. Длительное заключение и условия содержания в штрафном изоляторе привели к физическому истощению и ухудшению здоровья заключенной.

Я призываю вас рассмотреть возможность снятия новых обвинений с Полины Шарендо-Панасюк, а также и убедительно прошу о ее немедленном и безоговорочном освобождении.

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