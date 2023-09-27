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В Молодечно судят главного редактора независимой «Рэгіянальнай газеты»

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  • 27.09.2023, 11:37
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В Молодечно судят главного редактора независимой «Рэгіянальнай газеты»
Александр Манцевич

Александру Манцевичу грозит до 4-х лет лишения свободы.

В суде Молодечненского района начинается суд над главным редактором местной независимой «Рэгіянальнай газеты» Александром Манцевичем. Его обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, которые дискредитируют Беларусь и ее органы власти, сообщает правозащитный центр «Весна».

Редактору инкриминирована статья 369−1 УК («Дискредитация Республики Беларусь»), ему грозит до 4 лет лишения свободы. Рассматривать дело будет судья Алексей Иршин.

Напомним, основателя газеты, которая была ведущим независимым изданием региона до разгрома силовиками в 2021 году, задержали утром 15 марта в Вилейке. У него дома провели обыск.

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