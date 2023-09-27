Сборная Украины снялась с ЧМ по пляжному футболу из-за участия Беларуси 3 27.09.2023, 11:40

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Чемпионат пройдет в ОАЭ.

Сборная Украины по пляжному футболу не будет участвовать в чемпионате мира в ОАЭ. Решение принято из-за допуска сборной Беларуси на соревнование, сообщает пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

В ассоциации пляжного футбола Украины напомнили о приказе украинского Минспорта от 26 июля 2023 года, запрещающем участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

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