СМИ: Россия планирует обвинить командующего ЧФ Соколова в сговоре с ВСУ 12 27.09.2023, 11:46

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Виктор Соколов

Неважно, живым или мертвым.

Россия планирует обвинить командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова в сговоре с украинскими Вооруженными силами, чтобы оправдать его возможную ликвидацию в результате удара по штабу ЧФ в Севастополе.

Как сообщает партизанское движение «АТЕШ», было проведено совещание севастопольской оккупационной администрации с силовыми ведомствами по вопросам информационной политики.

«Развожаев довел распоряжение Москвы о необходимости распространять слух, что командующий черноморского флота Соколов вступил в сговор с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба. Делалось это, по их версии, для скрытия факта воровства адмиралом Соколовым и его замом с продовольствия, ведь именно в это время к ним направлялась проверка. Поэтому никаких потерь в результате удара быть не может», - заявляют в «АТЕШ».

Отмечается, что такие действия оккупантов служат дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен. Вчерашнее виртуальное появление Соколова на совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу также вызвало сомнения, что на видео транслировался актуальный адмирал Соколов, а не его старая запись.

Как пишут партизаны, также на совещании акцентировали внимание на умалчивании реальных данных о потерях среди военных в результате взрыва в штабе ЧФ РФ.

В то же время, согласно данным агентов «АТЕШ», после происшествия возле штаба было не меньше 25 машин скорой помощи, которые выносили мешки с телами.

«Свидетелями этого стало множество севастопольцев, так что реальное положение дел им не удастся скрыть», - говорится в сообщении.

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