Минчанин попробовал купить кроссовки в Instagram по «выгодной цене» 4 27.09.2023, 11:56

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В результате остался без 4-х тысяч рублей.

Житель Минска хотел купить через соцсети пару кроссовок, но стал жертвой мошенников. Подробности рассказали в МВД.

Мужчина зашел на страницу онлайн-магазина, где продавалась обувь по «выгодной цене». Аккаунт «вызывал доверие, и минчанин решился на покупку».

Он перечислил продавцу 230 рублей, но вскоре ему сообщили, что товар на складе отсутствует, и покупатель должен оформить возврат денег. В процессе общения потерпевшему пересылали фишинговые ссылки, по которым он переходил и вводил реквизиты своих банковских карт.

Через некоторое время покупатель получил уведомление о том, что с его счетов были списаны около 4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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