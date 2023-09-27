Что-то заколебалось под кремлевскими звездами 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

27.09.2023, 11:56

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Путин уходит?

Что-то колеблется даже и в верхушке, под кремлевскими звездами. В преддверие марта 2024 года.

Галлямов, бывший спичрайтер Путина, теперь живущий за границей, написал, что карманный ВЦИОМ запустил опрос об отношении россиян к уходу Путина. Об этом Галлямову рассказали участвовавшие в этом опросе граждане.

Галлямов пишет, что «раньше задавать такие вопросы кириенковцы себе не позволяли».

Это не так. Больше года назад об аналогичном опросе писала официозная «Российская газета» в статье с говорящим названием «Проблема-2024 проходит социологическую проверку» . Кстати, вопросы задавались примерно те же, о которых сообщили Галлямову. «РГ» тогда позвонила во ВЦИОМ, но там уклонялись от ответа, в самом ли деле они проводили такой опрос.

Очевидно, что это один из т.н. «закрытых опросов» ВЦИОМа, результаты которых не публикуются, и явно не последнее исследование на тему ухода/ преемника Путина.

То, что кто-то на верхах, прикрываясь разного рода резонами, начал мягко покусывать царственные ляжки, логично. Если раньше сама мысль уходе великого геополитика могла показаться кощунственной, а запуск ее в публичное пространство – государственным преступлением, то теперь иные времена. Бесконечные провалы – от катастрофы 24 февраля от лопнувшей с ужасным грохотом политики Путина на Южной Кавказе, потерей там последнего союзника – Армении. И главное – с Путиным у страны нет никакой перспективы.

Это понятно всем в политическом классе, а также любому здравомыслящему человеку. Нарисованные цифры поддержки не в счет. Как только станет известна правда о том, в каком положении страна, массы в ужасе отшатнутся от Путина.

И никакого «преемника» политики Путина не будет, потому что эта «политика» потерпела крах – четверть века выброшено из российской истории. Все придется начинать даже не с нуля, а с отрицательной величины, оставленной в наследство голым королем. Каковым он и был с первых дней посадки в Кремль.

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