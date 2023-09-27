«Себестоимость образования в Беларуси намного выше, чем у наших соседей» 4 27.09.2023, 12:01

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Эксперты прокомментировал угрозы властей в адрес студентов.

Бывший директор Смиловичского государственного аграрного колледжа Николай Лысенков в комментарии UDF отметил, что престиж белорусского образования в последние годы катастрофически снижается.

«Не думаю, что предлагаемые меры могут переломить эту ситуацию. Что касается заявления, что платное обучение не покрыват полностью затрат на организацию учебного процесса, – возможно, это действительно так. Но на самом деле проблема в том, что себестоимость образования в Беларуси намного выше, чем у наших соседей», – отметил Лысенков.

Он рассказал о ситуации, с которой столкнулся в 2010 году в бытность директором аграрного колледжа.

«Нужно было выставить стоимость обучения человеку, который отучился на бюджете, но не захотел ехать по распределению в колхоз. Сели считать и в результате насчитали ему сумму, которая в десятки раз превышала стоимость платного образования в том же колледже. Система образования у нас не реформируется со времен СССР. В Беларуси не задумываются о себестоимости образования и уж тем более, о том, как ее сократить, как провести оптимизацию», – сказал Лысенков.

Он добавил:

«В Польше в коммерческих университетах образование стоит 1000-1500 евро в год, и эти университеты работают с прибылью. В европейских странах зарплаты преподавателей и цены на энергоресурсы намного выше белорусских, а обучение дешевле – потому что там проведена оптимизация. В итоге образование в Беларуси не лучшего качества, но его себестоимость, наверное, самая дорогая в Европе».

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