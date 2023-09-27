Памятник погибшим кораблям: Черноморский флот РФ начал тонуть 1 27.09.2023, 12:29

3,530

Какой урон нанесли ракетные удары по Севастополю.

Силы обороны Украины методично наносят удары по временно оккупированному Крыму, выводя из строя военную инфраструктуру и технику врага. Один из самых мощных прилетов был зафиксирован 22 сентября. Тогда украинская ракета попала в штаб Черноморского флота РФ как раз в тот момент, когда там проходило совещание военного руководства.

Как отразится гибель офицеров ЧФ России на дальнейших действиях флота и что будет с самим флотом оккупантов, разбирался «Апостроф».

Удар по зданию штаба Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен днем в пятницу, 22 сентября. В здание попали несколько ракет, а пожар тушили много часов. Были также опубликованы спутниковые снимки последствий удара. Днем позже, глава украинского ГУР Кирилл Буданов в комментарии «Голосу Америки» удар по штабу подтвердил и сказал следующее: «Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков, находится без сознания». При этом Буданов не подтвердил появившихся в украинских телеграм-каналах сообщений о якобы гибели командующего российским Черноморским флотом Виктора Соколова.

Позже в Силах Специальных военных операций смерть Соколова подтвердили. Но россияне опубликовали фотографии с совещания, на котором специально показали на одном из экранов Соколова. Что, впрочем, абсолютно не доказывает, что речь не идет о подделке. В ССО отметили, что проведут дополнительную проверку по состоянию адмирала. Тут стоит напомнить, как россияне в свое время упорно «спасали» свой флагман, крейсер «Москва». В результате, им все равно пришлось признать потерю корабля, однако они упорно отрицали тот факт, что по «Москве» успешно отработал наш «Нептун».

Дискуссии о том, жив Соколов или нет продолжаются, но совершенно точно, что после украинского удара Черноморский флот России понес существенные потери в командном составе.

«Можно говорить, что флот обезглавлен. Но, учитывая еще и потери в кораблях и подводных лодках, я бы сказал, что у России больше нет Черноморского флота», - говорит Иван Ступак.

Согласен со Ступаком и соглава программы по безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Выведена из строя высшая ступень командования флотом и часть офицеров. А это существенная потеря для России», - отметил эксперт в комментарии «Апострофу».

Конечно, погибших и раненых офицеров можно заменить, но на это уйдет время.

«Они могут переместить адмиралов и офицеров с других флотов, но это займет какое-то время. И на это время будет кризис управления», - уверен Алексей Мельник.

Согласен с этим и военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко: «Как минимум на месяц система управления ЧФ нарушена, а за этот месяц много чего может произойти».

Еще одним важным моментом в нарушении управления флотом эксперты называют утрату документации.

«Я допускаю, что была утрачена и часть документации, которая была в бумажном формате, а это большая часть, поскольку, зная российскую армию, бумажная составляющая для них в приоритете», - говорит в комментарии «Апострофу» Александр Коваленко.

С ним соглашается и Иван Ступак.

«Во время удара по штабу было уничтожено большое количество секретных документов: всевозможные карты, планы операций, донесения, приказы и др. Россияне же все хранят в бумажном виде, они не любят пользоваться «облачными» сервисами. И сейчас работа у ФСБ появилась. Им нужно либо найти документы, либо подтвердить и доказать, что они уничтожены, а если этого не будет, то это катастрофа – утечка информации», - отмечает Иван Ступак.

Проблем оккупантам добавляет и потеря нескольких кораблей Черноморского флота.

«Какие-то корабли, конечно, еще остаются, но их количество будет уменьшаться. Перебрасывать дополнительные единицы с других флотов Россия по морю не может, поскольку пролив Босфор закрыт для военного флота. Ну, если они только умудрятся что-то перебросить по суще с помощью бурлаков», - допустил Иван Ступак.

«Количество кораблей у них неуклонно уменьшается. РФ не имеют защиты своего флота от надводных дронов. А к этим дронам еще прибавилась еще какая-то неприятность с воздуха. Они не контролируют и воздушное пространство», - говорит Александр Коваленко.

По мнению экспертов, из-за подобных неприятностей оккупанты теперь вынуждены менять свою стратегию в Черном море, где они ранее имели над Украиной преимущество.

«Их стратегия теперь заключается в маскировке остатков флота. Известно, что уже часть кораблей россияне вывели в Новороссийск. В начале года Путин хвалился, что Азовское море теперь стало внутренним морем России. А теперь вот Крым стал для россиян ловушкой», - пояснил Иван Ступак.

«Что касается наличия кораблей в составе флота, то, действительно, их уже не пополнить. Босфор закрыт. Сейчас кораблям, которые находятся в строю, приходится маневрировать, искать какие-то варианты базирования, например, в Новороссийске. Но в итоге все это приведет к переизбытку ресурса и этим кораблям нужен будет ремонт, а один из заводов в Крыму тоже выведен из строя. К тому же и ВСУ не будут сидеть сложа руки», - комментирует ситуацию Алексей Мельник.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко считает, что такая тактика оккупантам все равно не поможет.

«Россияне меняют тактику и отводят свой флот, к примеру, в Новороссийск. Но это им не поможет. Тут есть 3 момента. Первый. Порты не юго-западном побережье России не могут разместить столько военных кораблей. Второй. «Оленегорский горняк» был подбит как раз возле Новороссийска. То есть, это тоже небезопасно для врага. И третий момент: когда Силы Обороны Украины выйдут на Азовское побережье, то в Новороссийск начнет прилетать, а не только приплывать. Единственный у оккупантов вариант спасти флот – вывести его в Каспий», - резюмировал эксперт.

Впрочем, все эксперты сходятся во мнении, что полностью списывать со счетов ЧФ пока не стоит. У россиян имеются еще подводные лодки, с которых можно запускать «Калибры». Но то, что ЧФ РФ не будет иметь такой контроль в Черном море как раньше – неоспоримый факт, который, кстати, подтверждает и британская разведка.

«Физический ущерб для ЧФ РФ почти точно серьезный, но локальный. Флот почти точно сохраняет способность выполнять свои основные задачи военного времени – нанесение ракетных ударов и локального патрулирования. Однако вероятно, что его способность осуществлять более широкое патрулирование в регионе и обеспечивать де-факто блокаду украинских портов в дальнейшем уменьшится. Также ЧФ РФ вероятно имеет ухудшенную способность защищать свои объекты в порту и проводить рутинное обслуживание», – отмечают британские аналитики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».