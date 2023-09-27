Рожа путинского режима Александр Невзоров

27.09.2023, 12:37

5,444

Эпохальная сценка испепелила 20 лет пропаганды.

Избиение в следственном изоляторе Грозного – это, несомненно, лучшее, что случилось в России. За такое видео можно было бы отвалить бессчетные миллиарды. Но глупенький Адам сделал все бесплатно.

Такого видео очень не хватало для полноты картины. Эпохальная сценка испепелила 20 лет пропаганды.

Расставились все точки. Испарились самые последние иллюзии. Кадыровский сынок «с ноги» добил все аргументы редких сторонников Путина в цивилизованном мире.

Режим сорвал с себя последнюю маску – и явил истинную рожу. Если у кого-то и оставались сомнения в том, что он – квинтэссенция зла и мерзости, то теперь их больше нет. Одиночные попискивания и овечьи «иски» ничего не изменят.

Слишком уж яркая и однозначная картинка. Грозненское видео намертво вцепилось в мозги миллионам. И это прекрасно.

Орки на фронте наконец-то узнали, за что они дохнут: за гитлеризм Путина и его «вертикали».

До мобиков наконец дойдет, что они сражаются совсем не «за родину», а за возможность быть избитыми, опущенными и размазанными по прихоти любого сбрендившего царька.

Ведь в роли Журавля может оказаться любой «гражданин». И для этого не обязательно сжигать Коран. Достаточно просто «не понравиться».

Сценка в изоляторе рассказала и интеллигенции о ее ближайшем будущем. Она должна наконец сообразить, что ее ждет за любое, даже мельчайшее инакомыслие. Впрочем, и покорность тоже теперь будет награждаться «с ноги».

Несомненно, Путин задумал общественный конструкт покруче СССР-ного и северокорейского. Кадыров просто сделал и опубликовал наглядную «презентацию» русского будущего. Мощный и убедительный спойлер.

«Оскорбленные же чувства» верующего здесь абсолютно ни при чем.

Александр Невзоров, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».