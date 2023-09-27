«Я ходил туда, когда в гости теща приезжала» 1 27.09.2023, 12:49

2,192

В каких магазинах предпочитают закупаться белорусы?

Сайт EX-PRESS.BY спросил у белорусов в стране и за рубежом, в магазинах какой торговой сети они закупаются продуктами и почему?

Татьяна, Беларусь:

— Если нужно закупиться к празднику, принять гостей или просто вкусно поужинать — еду в GREEN. Качество овощей, фруктов, мяса и рыбы в остальных сетях иногда, мягко говоря, не выдерживает критики. Продукты впрок закупаю в «Грошыке» — все продукты там беларусские, в принципе, такие же по качеству, как и везде, но чуть дешевле. Когда покупаешь много, то разница ощутимая — это плюс один кусок сыра или палка колбасы.

Ежедневные покупки делаю в «Хите» — там тоже чуть дешевле молоко, сырки, хлеб, чем в других сетях. В российском «Светофоре» продукты стараюсь не покупать, если только встречаю беларусские. Не доверяю качеству продукции из РФ от слова «совсем». Иногда покупаю только что-то для дома: салфетки, губки и т.п.

Сергей, Беларусь:

— Для меня главный критерий – чтобы в магазине было меньше людей, покупателей. Торговых объектов много, в них огромный ассортимент, приличное обслуживание. Если вспомнить, какие были магазины в Жодино, то это небо и земля. В этом заслуга сетей ритейла в том числе. Они задают определенный уровень, стандарт, и иногда это неплохо. Если говорить про магазин, в который я заезжаю чаще всего, то это «Мартин» на выезде. Меня полностью устраивает.

Полина, Варшава:

— Я обожаю магазин «Бедронка». Здесь цены всегда ниже, чем в других магазинах, а выбор товаров просто отличный. К тому же, регулярные акции и бонусы делают покупки еще выгоднее. Мне нравится, что можно расплачиваться любой картой, и здесь есть кассы самообслуживания, что ускоряет процесс.

И что самое классное — в «Бедронке» всегда можно найти свежие ананасы круглый год!

Наталья, Вроцлав:

— Если вы когда-либо бывали в Польше, то наверняка слышали о сети магазинов «Бедронка». Там отличный ассортимент и цены низкие. Много интересного продается. Год живу и все пробую, пробую. Правда, «Бедронка» всегда полна людей. Очереди здесь — обычное явление. Поэтому поляки обычно приезжают сюда, чтобы закупиться на неделю вперед. Но если нужно всего лишь пару товаров, я выбираю время между 10 и 12 утра или ближе к закрытию, чтобы избежать скопления народа.

Виктория, Беларусь:

— Всегда ходила в «Евроопт». Там реально дешевле. Но после 2020 года не поддерживаю режим, не хожу в этот магазин. Хотя он прямо у порога моего дома. Хожу на рынок, покупаю у фермеров, хлеб пеку сама. Так и живем.

Денис, Варшава:

— Мне кажется, в Польше все равно, куда ходить: все магазины с нормальными ценами. В моем районе рядом «Кауфланд», в нем есть все, что нужно! Здесь есть быстрое питание и кафе-кондитерская, где можно насладиться чашечкой кофе и выбрать вкусные выпечки или даже целый торт.

Также здесь есть аптека и удобный туалет. Туалет, кстати, — не шутка. Я ходил туда, когда в гости теща приезжала, и мне неловко было при ней нашим туалетом пользоваться. Жена говорит, что благодаря карте лояльности «Кауфланда» можно получить отличные скидки. Всегда проводятся акции, а еще заранее можно смотреть каталоги на сайте магазина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».