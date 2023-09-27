Видеофакт: Два оккупанта смотрят на украинский дрон за мгновение до смерти

Видеофакт: Два оккупанта смотрят на украинский дрон за мгновение до смерти1
- 27.09.2023, 12:49
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Захватчики только успели поднять головы вверх.
Украинские воины ликвидировали двух оккупантов ударом дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как захватчики поднимают головы вверх, увидев в последний момент украинский БПЛА.
«Группа М2 спецподразделения НГУ Омега продолжает отправлять орчью пехоту в ад», - отмечается в комментарии к видео.