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Видеофакт: Два оккупанта смотрят на украинский дрон за мгновение до смерти

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  • 27.09.2023, 12:49
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Видеофакт: Два оккупанта смотрят на украинский дрон за мгновение до смерти

Захватчики только успели поднять головы вверх.

Украинские воины ликвидировали двух оккупантов ударом дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как захватчики поднимают головы вверх, увидев в последний момент украинский БПЛА.

«Группа М2 спецподразделения НГУ Омега продолжает отправлять орчью пехоту в ад», - отмечается в комментарии к видео.

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