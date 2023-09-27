В минской Грушевке открытым огнем горел частный дом
- 27.09.2023, 13:03
Горело имущество и деревянные элементы дома.
В минской Грушевке на 5-й улице Щорса открытым пламенем горел частный дом. К счастью, хозяева самостоятельно покинули жилье, не пострадали, сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели боролись с огнем 26 сентября около 22:00. Горело имущество и деревянные элементы дома на площади 60 кв.м.
В качестве возможных версий пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем при курении