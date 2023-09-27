«Больше всех платят не в Google» 27.09.2023, 13:12

иллюстративное фото

Белорус раскрыл секрет, сколько на самом деле зарабатывают айтишники в США.

Читатель dev.by, который пожелал остаться анонимным, рассказал, сколько на самом деле зарабатывают айтишники в США.

8 лет он работал в EPAM в Минске. 3.5 года EPAM US / Google, 1.5+ года работает в компании занимающейся разработкой Autonomous vehicles. Текущий уровень: IC L6 (Staff Engineer). Живет в Сан-Франциско.

Из чего состоит зарплата в США

Недавно в Калифорнии приняли закон, который обязывает работодателей публиковать вилку зарплат в вакансии. В объявлении от Meta может быть написано 150-200 тысяч. Итоговые цифры зависят от интервью, опыта, наличия других офферов (!) и может быть 400 тысяч долларов. И эта сумма не включает многие другие факторы.

База (base) — для некоторых компаний единственная составляющая. Например, Netflix просто много платит наличных, и никаких дополнительных бонусов.

Кроме базы работодатель может выплачивать годовой бонус, допустим 20% от base salary. Раз в год делается performance review: собираются фидбеки, результаты, достижения. По этим результатам выставляется «оценка». Если вы соответствуете ожиданиям, то бонус может составлять 20% от годовой зарплаты. Если нет, то 10%. А если вы превзошли ожидания, то 30%.

Акции компании (RSU — restricted stock units). При трудоустройстве выдается грант на какую-то сумму на 3 или 4 года (чаще на 4). Потом эта сумма делится на стоимость одной акции на определенную дату после трудоустройства, и вы можете видеть сколько unvested (пока не выполнены условия, акции принадлежат компании, а не вам) акций у вас есть. В большинстве компаний первый вестинг (переход в собственность сотрудника) происходит через год, тогда вы сможете распоряжаться 25% акций. Если вы не проработаете и год, то вообще не получите акций. После года вестинг может быть поквартально или иногда даже каждый месяц.

ESPP — возможность купить акции компании со скидкой (такую возможность предоставляют, например, EPAM и Apple).

Пенсионная накопительная система 401к. Работает как накопительный счет, куда можно перечислять часть зарплаты («грязными»). Работодатель добавляет определенную сумму со своей стороны. Это только ваши деньги, никуда не денутся, даже если вы умрете. Можно инвестировать, но нельзя просто так снять (штраф в 10% от суммы). Без штрафа можно взять только для ипотеки — и вернуть сумму.

Соцпакет. Различные медицинские страховки (разные условия), страхование жизни, disability (аналог больничного). В США не принято брать больничный. Заболел — предупреждил начальство, что надо побездельничать. Больничный бывает коротко- и долгосрочный. В зависимости от срока выплачивается определенный процент от зарплаты, у меня это 60% от дневного заработка. Еще у нас нет лимитов по отпуску — новомодная фича у многих стартапов. Формально количество дней отпуска не ограничено, на практике же работы столько, что не можешь себе его позволить.

Другие бенефиты: оплата проезда (общественный транспорт, такси), wellness, оплата обучения, компенсация телефона, для удаленщиков — компенсация интернета и электричества. В офисах чаще всего есть снеки, напитки, фрукты, кафе с обедами или кейтеринг.

Sign up bonus. Проработаешь год — получишь до нескольких десятков тысяч долларов. Если меньше, то надо эти деньги вернуть.

В некоторых компаниях (например, Amazon) есть план по увольнениям. Их стратегия — увольнять худших, и нанимать новых сотрудников. Устраняют ошибки при найме.

Такая сортировка приводит к тому, что через какое-то время выбрасывать некого. Вот менеджеры нанимают кого-нибудь, чтобы через полгода уволить. Такой подход называют hire to fire (нанять чтобы уволить).

Как уровень влияет на зарплату

В tech-компаниях есть 9 уровней. Максимума достичь очень сложно, я лично знаю только одного такого человека. Работает на одном месте более 20 лет, пишет научные работы, имеет патенты и т. д.

Компании тоже делятся по уровню зарплат.

Google, Netflix, Facebook, Amazon, Apple, Stripe, Airbnb, LinkedIn — это tier 2 (уровень 2).

Microsoft, Twilio, Oracle, Salesforce, Bloomberg — это tier 3.

А вот tier 1 — не такие известные компании, как FAANG. Это трейдинговые компании, такие как Citadel, которую еще называют обитель зла, De Shaw, Five Rings, HRT, Jane Street. Они предлагают выше зарплаты (наличными), около 600-800 тысяч.

Разговаривал с рекрутером последней недавно. Работа только в офисе в Нью-Йорке (релокейт для меня). Ошибка стоит очень дорого в прямом смысле этого слова, за них увольняют.

Много платят и в топовых стартапах, например Databricks, OpenAI — 500 — 900 тысяч в год.

Несмотря на сокращения, работа есть, но за меньшую оплату и более высокие требования. Мой друг недавно сменил работу, критерий был минимум 300 тыс, прошел много интервью, получил несколько офферов. Выбрал тот, который больше понравился.

Сейчас средняя вилка для L5 — 300-400 тысяч в год.

Зарплаты и уровень жизни

Высокие зарплаты — это высокие налоги и высокие цены. Аренда квартиры начинается от 3 тысяч, покупка — от миллиона. Ставки по ипотеке — 7%. А в городах с дешевой недвижимостью такой уровень криминала, что жить там не захочется. Тем более отдавать ребенка в школу.

При переезде в другой, более дешевый штат, работодатель обычно пересматривает базу. Мой друг во время пандемии перешел на работу в Facebook и переехал во Флориду. База уменьшилась на 15%, но RSU остались без изменений.

Там может выгоднее жить, чем в дорогой Долине. Но во Флориде пересмотр зарплаты будет означать совсем другие цифры. И tech-рынок не так развит, найти другую работу сложно. Да и оплата будет ниже, и база, и RSU.

Где жить в Штатах

В каждом штате свои нюансы. Это работа, налоги, цены на недвижимость, система школьного образования, климат. Каждый выбирает, что лучше подходит.

Я лично не переношу жару и влажность. Северная Калифорния, где я сейчас живу, тоже не очень нравится (но нравится жене). С мая по октябрь дождей нет, каждый день солнце. Остальные полгода — либо солнце, либо затяжной дождь. Влажность низкая, поэтому как только садится солнце, посидеть на патио без куртки уже не получится. Ледяной океан, поэтому пляжи — это место для прогулок.

Меня здесь держит в первую очередь работа. Хотя у нас есть удаленка и я приезжаю в офис раз в квартал, не хочу быть привязан к одной компании. Сейчас идет тренд на возврат в офисы. У большинства становится обязательными посещения офиса 2-3 раза в неделю.

Кроме долины для ИТ-специалистов много работы в Сиэтле, Нью-Йорке, Остине и других крупных городах.

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